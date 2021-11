Oroscopo Paolo Fox domani, 3 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 3 novembre 2021. Il mese di novembre è appena iniziato, ma già si preannunci molto stuzzicante! Quali novità avrà in serbo il cielo per Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni dello zodiaco? Se vuoi una risposta, leggi le previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà di vitale importanza mantenere la calma e non perdere le staffe. Anche se vorrai più di ogni altra cosa trovare la soluzione a un problema, fare le cose come hai in testa tu, dovrai tenere a bada la tua foga. Dovrai pazientare ancora un po’, ma intorno al 22 del mese, con il nuovo transito del Sole, le cose si metteranno molto meglio. La stessa pazienza occorrerà averla anche in amore, specie se sei convinto che il partner ti abbia trascurato parecchio.

Toro

Domani la tua profonda agitazione, se non rabbia vera e propria, aumenterà, colpa di Urano che transita nel segno. Entro venerdì deciderai di convocare una riunione o, se lavori come dipendente, vorrai confrontarti con un superiore. A quanto pare non sembra più rinviabile una discussione, o forse perfino una tua presa di posizione. Che la tua irritazione abbia origine dal lavoro o in famiglia, poco conta adesso. Cerca di armarti di molta pazienza.

Gemelli

Una bellissima Luna ti accompagnerà per tutto il giorno: non sprecare la sua benevolenza, perché potresti ottenere dei vantaggi! In questo momento non vale la pena scivolare nel pessimismo: sforzarti mantenere un atteggiamento positivo, mettiti in gioco! Le soddisfazioni arriveranno. Anche in amore potrai uscire allo scoperto. Le stelle, fino a dicembre, sono con te.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata molto proficua. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe partire un bel progetto. Forse non corrisponderà del tutto a ciò che avevi in mente tu, o dovrai aspettare per vedere i primi risultati, ma quanto meno stai progredendo. Purtroppo, persistono problemi nella vita privata e amorosa, ma stai diventando ogni giorno più forte. Oltretutto, a fine anno Giove prenderà definitivamente le tue difese e tu potrai aspettarti la vera svolta.

Leone

Domani sarai un po’ giù di corda. In genere tu sei una persona molta decisa e sicura di ciò che fa, ma nelle prossime giornate potresti essere colto da qualche dubbio. Qualcuno arriverà, perfino, a pentirsi di aver detto sì ed essersi messo in mezzo a un guaio da cui vorrà uscire il prima possibile. D’ora in avanti dovrai mantenere calma e self control, sia nel lavoro, sia in amore. Giovedì e venerdì rischierai di andare su tutte le furie: si prudente!

Vergine

Stai andando incontro a un periodo di crescita incredibile che avrà il suo culmine venerdì, grazie ai nuovi passaggi di Venere e Mercurio. Qualsiasi sia la tua età o la tua professione, vedrai la tua condizione progredire parecchio. Qualcuno riceverà una chiamata o accadrà un evento importante, qualcun altro supererà un esame alla grande. Anche l’amore potrà decollare, a patto che decidiate di non scappare più o nascondervi. Adesso si può parlare a cuore aperto, esprimere i propri sentimenti più autentici.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani fremerai dal bisogno di parlare a chiare lettere riguardo un rapporto. E quando tu decidi di parlare, in genere, è perché vuoi individuare il disagio, capire, cercare un migliore equilibrio. È molto probabile che se la relazione non sta funzionando, il prossimo fine settimana deciderai di mettere la parola fine. Non temere, però, perché sarà una conclusione che porterà a un sollievo, a un senso di liberazione, dopo tanti problemi. Prova a mettere in atto un piano per far sì che la tua resistenza fisica con diminuisca!

Scorpione

Tra domani e sabato aspettati un evento sorprendente, qualcosa di bello, una novità, un cambiamento, un’emozione speciale. Un avvenimento così importante che ti farà cambiare la visione delle cose. Sono giornate ricche di valide intuizioni: prova ad assecondarle, vediamo dove ti guideranno. Se c’è un colloquio o bisogna spedire un cv, non dovrai assolutamente mollare! Con Marte nel segno, la passione crescerà di giorno in giorno. Non trascurare l’amore!

Sagittario

Domani aumenterà la voglia di evadere, di vivere nuove emozioni, rimettersi in gioco, facendo qualcosa di nuovo, in amore o nel lavoro. Tu, il Leone e il Toro siete i tre segni che adesso sono in grado di fronteggiare una situazione difficile. Anche se ti trovi in bilico, tra l’incudine e il martello, alla fine potrai farcela! Tu, che sai trasformare una piccola idea in un grande progetto, approfitta di questo momento per aguzzare l’ingegno e ottenere il massimo, sotto ogni punto di vista.

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani la Luna in aspetto contrario potrebbe crearti qualche ostacolo lungo la strada. Servirà molta prudenza, in amore e nel lavoro. Per fortuna già a partire da venerdì potrai recuperare bene. Se hai in mente una proposta o una richiesta da avanzare, potrai muoverti giovedì e venerdì. Forse novembre non farà miracoli per quel che riguarda i soldi, ma potrà portarti qualcosa di più rispetto ai mesi appena passati.

Acquario

Domani, giovedì e venerdì dovrai avere particolare prudenza nel lavoro. Anche se non hai un oroscopo negativo, in questi giorni ti senti molto agitato e fatichi a prendere sonno. Preparati a un cambiamento inaspettato nella tua vita, forse chiuderai alcuni rapporti o parlerai chiaro, se di recente sei stato giudicato male, frainteso. In amore, chi vorrà vivere relazioni part-time dovrebbe sfruttare proprio questa prima parte del mese.

Pesci

Domani, dopodomani e venerdì saranno tre giorni pieni di intuizioni profonde. Del resto tu sei il segno più sensitivo dello zodiaco. Quante volte hai avuto perfino delle premonizioni! L’importante adesso è guardare avanti e non sprecare energia inutilmente, ripensando al passato. E questo consiglio varrà doppio per chi si è lasciato da poco.