Oroscopo Paolo Fox domani, 4 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 4 novembre 2021. Siamo arrivati ai momenti clou di questa settimana. Molte novità sono previste tra le stelle. Quali conseguenze avranno sulle vite di Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni dello zodiaco? Per avere una risposta, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai raccogliere tutto il buon senso che troverai, perché poi sarà troppo tardi. Da venerdì potrebbe crearsi in amore uno screzio così grande che sarà difficile rimediare, specialmente per le coppie già traballanti. Purtroppo, non arriverai tranquillo. Da giorni stai accumulando un’agitazione provocata da altre persone, forse sono venute a mancare certezze importanti. Sii prudente!

Toro

Domani e venerdì saranno due giorni a rischio litigi, contrasti. La tua agitazione sarà così grande che faticherai a contenerla. Meglio evitare le situazioni impegnative, cerca di non strafare e piuttosto, se puoi, riposati. Anche di fronte a un grattacapo irritante, sforzati di affrontarlo con calma e razionalità.

Gemelli

Da domani in poi, ma soprattutto nel weekend, sarà di vitale importanza tenersi alla larga da alcune persone che, in amore, in famiglia o nelle tue amicizie, ti stanno facendo arrabbiare molto. Tu ce la stai mettendo tutta per ritrovare più serenità, ma intorno a te c’è qualcuno che si comporta n maniera poco chiara e coerente che ti provoca molte incertezze, caos e stanchezza. Forse è arrivato il momento di ripulire un po’ la tua cerchia di conoscenze: non tutti meritano la tua attenzione.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì sarai traboccante di forza, buona volontà e creatività. Nel corso delle prossime sarai perfino colto da qualche momento di illuminazione. Inoltre il ritorno di Mercurio favorevole non farà che migliorare ancora di più la tua condizione, aumentare il desiderio di fare e dire la tua. Novità all’orizzonte!

Leone

Domani ci sarà l’apice della settimana, parlando di agitazione e sconforto. Purtroppo, sono molti i Leone che in questo momento si stanno chiedendo il perché di una scelta fatta in passato. Quanti si sono pentiti di essersi ficcati dentro una situazione complicata. Nelle prossime 48 ore dovresti provare a farti scivolare le cose addosso, altrimenti aumenterà il tuo malessere.

Vergine

Domani e venerdì saranno due giorni preziosi per raccogliere più informazioni o avere intuizioni, ispirazioni buone. Adesso puoi concentrarti su ciò che più ami fare. Da venerdì, oltretutto, Venere tornerà attiva e ti permetterà di riportare i sentimenti in auge. Toccherà mettere da parte la tua timidezza e trovare il coraggio di uscire allo scoperto.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata molto utile per valutare una relazione, capire se portarla avanti o no. Se di recente hai provato a riaccendere la scintilla, ma senza grande successo, forse sarebbe il caso di lasciare perdere. Le stelle di novembre ti inviteranno a mollare alcune situazioni e dedicarti ad altre, molto più impellenti.

Scorpione

Domani sarai colto da idee e intuizioni interessanti, merito del passaggio lunare nel segno. Non farti sopraffare dalla stanchezza di questi giorni e prova a seguirle. Vero è che negli ultimi tempi sei sovraccarico di impegni, responsabilità e cose da fare. Che tu abbia apportato cambiamenti o meno nel tuo lavoro, l’insoddisfazione rimane. Qualche Scorpione è più intento a schivare i colpi di altri. O forse sei soltanto alla ricerca di un po’ di tranquillità in più.

Sagittario

Domani puntare tutto sul prossimo fine settimana, perché si preannuncia allettante, grazie a una Luna particolarmente focosa. Dovresti approfittarne, per riportare la passione nella tua vita, perché a lungo andare rischierai di spegnerti. E non s’intende una passione solo amorosa, ma anche riguardo il lavoro, i viaggi, le avventure.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani e venerdì saranno due giorni molto forti. Finalmente stai risalendo la china! Fra pochissime ore Venere entrerà nel tuo cielo e ci resterà per diversi mesi. Se stai vivendo un bel rapporto di coppia, potrai fare passi da gigante con il partner. Novità sorprendenti anche nel lavoro e nelle acquisizioni.

Acquario

Domani sarà necessario respirare a fondo, prima di affrontare ogni cosa con molta calma, Cerca di non strapazzarti, perché si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Tu avrai un momento di crisi con l’ambiente circostante, sarai nervoso, per una ragione in particolare, che sia legata alla famiglia oppure più in generale alla società. Il tuo grande senso di giustizia sarà messo a dura prova!

Pesci

Domani sarà un’altra giornata contraddistinta da ispirazioni e intuizioni profonde, pane per i tuoi denti! Tu sei il segno più sensitivo dello zodiaco e saprai farne buon uso per progredire. Ora, più di ogni cosa, occorre recuperare la serenità in amore e in famiglia. Negli ultimi tempi sei stato particolarmente in ansia per una persona oppure ti sei sentito agitato. Nelle prossime ore potrai riportare più armonia nel tuo cuore