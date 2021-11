Oroscopo Branko domani, 5 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani venerdì 5 novembre 2021. Ecco il primo fine settimana del mese di novembre. Quali segni zodiacali saranno spalleggiati dagli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprire cosa riserverà il cielo ad Ariete, Toro, Gemelli e tutti gli altri segni, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani si leverà di torno quel Mercurio noioso che ti ha complicato il lavoro in modo inaspettato. La bella Venere, invece, passerà in Capricorno, in quadratura. Non si tratterà però di un transito negativo. Tutt’al più ti susciterà la voglia di avventure piccanti e trasgressive.

Toro

Domani Mercurio sarà nel segno dello Scorpione, in opposizione, accanto a Sole e Marte. Da quel punto i pianeti lanceranno un guanto di sfida a Urano nel tuo cielo. Per fortuna, una bellissima Venere in Capricorno verrà a soccorrerti, armata di arco e frecce.

Gemelli

Domani il passaggio di Mercurio nel segno dello Scorpione sarà positivo per i lavoratori dipendenti. Tuttavia, sarà necessario prestare attenzione agli aspetti legali del tuo lavoro che potrebbe, più in là, creare intoppi e rallentamenti. Venere, invece, lascerà l’opposizione e passerà in un punto del cielo molto più sensuale. La stella propizierà i nuovi incontri.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Venere comincerà una salita nel roccioso Capricorno che durerà diversi alcuni mesi. Qualcuno forse, si dimostrerà contrario alla tua unione, ma quando un sentimento è forte, la disapprovazione altrui non può nulla. Mercurio sarà in quadratura: servirà particolare attenzione anche nel lavoro.

Leone

Siamo entrati nel mese dello Scorpione, segno che rappresenta la tua passione e il tuo tormento nello stesso tempo. La presenza più fastidiosa è Marte, accanto al Sole e Mercurio. Marte è sesso, energia vitale, ma anche guerra e aggressione. Sarai capace di sfidare il tuo nemico, con coraggio e la convinzione di aver ragione. Non sempre, però, il tuo sacrifico sarà riconosciuto come meriterebbe.

Vergine

Domani, mentre Venere lascerà il Sagittario e diventerà magnifica, Mercurio, il tuo protettore, passerà nel segno dell’amico Scorpione. Da lì il pianeta saprà esprimere al meglio le sue caratteristiche: intelligenza, vivacità, capacità comunicativa. Ti aiuterà a perdere la timidezza, il tuo naturale riserbo. D’ora in avanti potrai convincere, portare avanti le tue cause con scioltezza, concludere con successo.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani Mercurio sarà in Scorpione, il segno del tuo cielo che rappresenta i soldi, i beni materiali, gli immobili. D’ora in poi dovrai fare attenzione agli aspetti materiali della tua vita, dedicarvi tempo ed energie. Venere in Capricorno sarà in quadratura e richiamerà la tua attenzione sulla casa e sulla famiglia. Aumenterà l’interesse per l’abitazione, per l’arredamento, la voglia di più comfort.

Scorpione

Domani Mercurio raggiungerà il tuo cielo e tu non sarai finalmente più nascosto, chiuso, isolato. Nelle stesse ore Venere farà il suo ingresso nel segno del Capricorno. Da quel punto la stella dell’amore risveglierà il tuo eros, finora piuttosto offuscato da altri pensieri. Venere resterà a lungo in quella posizione e ti darà tutto il tempo di rafforzare i legami.

Sagittario

Domani Venere ti saluterà e diventerà pratica, si occuperà amorevolmente dei soldi e degli immobili. Se in passato hai guadagnato, ora sarà il momento opportuno di mettere al sicuro almeno una parte delle tue entrate. Mercurio, che è stato finora stimolante e produttivo, si darà una calmata, prima di entrare nel tuo cielo a fine mese. Per il momento, non ti converrà pretendere troppo.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si concluderà il fastidio di Mercurio e d’improvviso nel tuo cielo astrale ritornerà la tanto apprezzata stabilità. Venere arriverà nel tuo spazio zodiacale e sarà la conferma che negli ultimi tempi l’amore non era mai del tutto sparito dal tuo orizzonte! I dubbi, le insicurezze, i timori si scioglieranno come neve al sole.

Acquario

Domani purtroppo comincerà a tutti gli effetti il mese dello Scorpione, un segno che non è in armonia con te. Non dovrai temere, però, perché le stelle in Scorpione sono sì in aspetto contrario, ma occupano il settore del tuo successo. Avranno un effetto stimolante sulla tua ambizione. Venere alle tue spalle ti inviterà a non pensare solo a te stesso e alla carriera, ma di essere più generoso con chi ami.

Pesci

Domani il Sole e Marte saranno eccellenti in Scorpione e Mercurio li raggiungerà nelle prossime ore. Venere, invece, salirà sulla vetta del Capricorno, un punto del cielo che ti offrirà nuovi incontri e amicizie, che stimola le relazioni sociali. Questo settore diventerà centrale per la tua vita, sia personale, sia professionale.