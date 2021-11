Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani venerdì 5 novembre 2021, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Un nuovo fine settimana è sta per affacciarsi. Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, leggi la seguente anteprima ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete si sbarazzerà del fastidioso Mercurio che gli ha provocato tanti problemi sul lavoro. Il Toro invece dovrà fronteggiare la nuova opposizione di Mercurio. Per fortuna, una bellissima Venere verrà i suo soccorso. Domani i Gemelli non dovranno più fare i conti con Venere opposta e potranno riportare un po’ di serenità nella loro vita affettiva. Infine per il Cancro sarà necessaria più prudenza, sia in amore, sia nel lavoro.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrà mantenere calma e buon senso in amore, se non vorrà litigare con il partner. Da sabato le cose andranno decisamente meglio. Il Toro domani dovrà sopportare gli ultimi strascichi del malumore che lo ha afflitto finora. I Gemelli avranno bisogno di particolare cautela, per tenere testa all’opposizione della Luna. Il Cancro, infine, non potrà più aspettare: avrà l’urgenza di confrontarsi con alcune persone, chiarire a cuore aperto.