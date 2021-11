Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 4 novembre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Siamo arrivati al giro di boa anche questa prima settimana di novembre. Come si evolverà la settimana di Ariete, Toro, Gemelli e tutti gli altri segni dello zodiaco? Per scoprirlo, basterà seguire il nostro oroscopo di oggi e la astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai talmente nervoso che farai una gran fatica a nasconderlo. Se non proverai a farti scivolare le cose addosso, è probabile che basterà una banalità a farti perdere le staffe. Servirà calma e sangue freddo. Consiglio: conta fino a dieci, prima di aprire bocca.

11° – Leone

Oggi dovrai usare la massima cautela nei rapporti con gli altri, altrimenti rischierai di perdere il controllo delle tue emozioni. In questi giorni oscilli tra lo sconforto, l’agitazione e il rimorso per una decisione presa troppo precipitosamente. Consiglio: scrollati di dosso questi pensieri, perché ormai il danno è fatto!

10° – Ariete

Oggi sarà di vitale importanza avere particolare prudenza, specie in amore e in famiglia. Sforzati di non sfogare l’agitazione accumulata negli ultimi giorni nel lavoro, sul partner. Così facendo, potrebbe provocare uno strappo di cui poi finiresti col pentirtene. Consiglio: soffoca la tua naturale impulsività e rifletti molto bene.

9° – Gemelli

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, e nei giorni a seguire, dovrai stare a dieci metri di distanza da chi ti sta provocando molta rabbia o agitazione. Se ci sono persone, in famiglia, nel lavoro o tra le tue amicizie, che ti levano serenità, forse è arrivato il momento di salutarle. Consiglio: taglia qualche ramo secco.

Posizioni tiepide

8° -Acquario

Oggi sarà una di quelle giornate in cui ce l’avrai con il mondo intero. Il tuo senso di giustizia, già messo a dura prova da recenti episodi, è stato del tutto intaccato da una persona in famiglia o dall’ambiente in cui vivi. Sarà impresa ardua fare finta di nulla e mantenere la calma. Consiglio: cammina tre metri sopra le provocazioni.

7° – Scorpione

Oggi dovrai sforzarti restare in silenzio e ascoltare dentro te stesso, le idee, le intuizioni che emergeranno. La Luna sarà nel tuo segno e ti offrirà buone soluzioni in punta di piedi. Cerca di tenere il caos esterno, i pensieri, i doveri e le preoccupazioni pratiche fuori dalla porta e concediti un incontro con te stesso. Consiglio: asseconda la tua parte intuitiva.

6° – Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi le stelle ti incoraggeranno a prendere in mano la tua vita relazionale e passarla al setaccio. Se c’è un rapporto ormai logoro, che non funziona più, dovrai trovare la forza di chiuderlo, una volta per tutte. Non ti portare dietro relazioni inutili. Consiglio: fai chiarezza nel tuo cuore.

5° – Pesci

Oggi comincerà un periodo molto positivo in cui potrai riportare la serenità nella tua vita. Tu, però, dovrai fare la tua parte. Sarà necessario buttarsi alle spalle i ricordi tristi del passato, le relazioni finite e cominciare a guardare avanti, con più fiducia. Consiglio: fatti guidare dalla tua natura più autentica e intuitiva.

Posizioni bollenti

4° – Sagittario

Oggi potresti iniziare a fare alcuni progetti in vista del weekend, quando la Luna passerò nel tuo cielo. Adesso che stai ritrovando forza e vitalità, aumenta la voglia di recuperare la passione nella tua vita. E non s’intende solo passione amorosa, ma anche per il lavoro, le avventure, i viaggi, le nuove opportunità. Consiglio: tira fuori la valigia e ricomincia a esplorare nuovi territori.

3° – Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica stai risalendo la china. Sei molto più forte, creativo e grintoso rispetto ai mesi scorsi, determinato a farti valere d’ora in poi. Nel corso della giornata potresti avere un’illuminazione geniale, un’idea tanto improvvisa quanto vincente. Consiglio: sii audace e lasciati andare.

2° – Vergine

Oggi potrai mettere da parte il tuo enorme senso del dovere, la tua tanto amata logica e seguire la tua parte più istintiva. D’ora in poi il cielo diventerà tuo complice in ogni avventura deciderai d’intraprendere. Perché non fare qualcosa che ti appassioni realmente? Consiglio: per stavolta, ascolta il tuo istinto.

1° – Capricorno

Oggi si preannuncia una giornata di grande forza. E sarà un piccolo assaggio di cosa ti capiterà nelle prossime giornate, quando Venere approderà nel tuo spazio zodiacale. Il pianeta dell’amore non solo darà nuova verve alla tua vita sentimentale, ma ti regalerà fortuna anche nel lavoro. Consiglio: sorridi e pensa al futuro con fiducia.