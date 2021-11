Oroscopo Paolo Fox domani, 5 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 5 novembre 2021. Il primo fine settimana di novembre è alle porte. Quali soprese avranno in mente i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni dello zodiaco? Se vuoi avere una risposta, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani servirà mantenere ancora prudenza e buon senso, specialmente in amore, poi da sabato la tua agitazione piano piano si placherà. Prova a non strapazzarti troppo, non stressarti, sennò potresti innescare vecchie dinamiche che in passato ti hanno fatto litigare con il partner. Attenzione nei rapporti con gli altri.

Toro

Domani potrebbe emergere ancora un po’ di malumore: resisti! Nel complesso, stai attraversando un periodo di grande crescita, di rivoluzione della tua vita. Si preannuncia un futuro davvero molto intrigante. Se il tuo rapporto di coppia ha subìto degli scossoni, potrai approfittare del prossimo fine settimana per recuperare.

Gemelli

Da domani, ma in particolar modo, nel weekend quando la Luna sarà opposta, dovrai usare molta cautela e provare a non innervosirti. Se dovessi incappare in un contrattempo o se qualcuno tenterà di remarti contro, di metterti in difficoltà, tu non cedere. Ora conta più di tutto cercare di non scivolare nelle polemiche o nelle situazioni complicate. Hai bisogno di tranquillità.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani l’influenza della Luna e di Venere si sentirà ancora di più. Più passeranno i giorni e più diventerai deciso e aggressivo nei confronti di alcune persone, chi non ti ascolta o non ti fa parlare. Orma, l’esigenza di confrontarsi, chiarire i rapporti sta diventando incontrollabile. Con Venere in opposizione, tutto il mese di novembre sarà così!

Leone

Domani potresti percepire gli strascichi di nervosismo dei giorni trascorsi. Le ultime 48 ore dovrebbero essere state parecchio litigiose, specie se tu non sei riuscito a misurare le tue parole. Potresti aver detto qualcosa che ha fatto infuriare qualcuno. Anche quando sei convinto delle tue ragioni, dovresti imparare a rispettare alcune regole nei rapporti con gli altri.

Vergine

Domani dovrai chiarire cosa non sta andando in amore e in famiglia, senza aspettare il weekend, perché sarà peggio! Anzi, nei prossimi giorni sarebbe il caso di tenersi alla larga dalle persone in conflitto con te, evitare gli scontri. Per fortuna, Venere sta tornando attiva e darà manforte anche a voi Vergine. I cuori solitari o chi vuole prendersi una rivincita personale sarà accontentato.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox da domani dovrai armarti di particolare prudenza nei rapporti con gli altri, specialmente con Capricorno e Cancro. Venere sta per cominciare un transito che ti metterà con le spalle al muro. Non potrai più portare avanti rapporti, in amore o nel lavoro, controversi, poco chiari. Crescerà il bisogno di chiarire al più presto e tu non avrai più voglia di andare incontro a tutti.

Scorpione

Domani si preannuncia una giornata molto stuzzicante. Tu sarai colto da intuizioni geniali e potrai ributtarti anima e corpo sull’amore. Qualcuno sarà alle prese con la propria relazione, cercherà di capire quanto sia solida o no. Chi, al contrario, avrà voglia di flirt, avventure occasionali, potrà muoversi già dal prossimo fine settimana. Le stelle strizzeranno l’occhio dall’alto.

Sagittario

Domani, ma soprattutto sabato e domenica con la Luna nel tuo cielo, sarai pieno di energia e con la voglia di riprovare emozioni che non provi da tempo. Sappi che tutto ciò a cui ti stai dedicando adesso sarà molto utile per il tuo futuro, ti aiuterà a costruire una vita molto più serena. Anche i liberi professionisti hanno cominciato a recuperare terreno.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani Venere approderà nel tuo segno: un’ottima notizia! Per te sarà possibile cominciare a fare nuovi progetti, progredire nella tua vita, riprendere in mano un discorso sentimentale. Già da sabato avrai tutte le carte in regola per iniziare a seminare in vista del prossimo anno: quanto otterrai dipenderà solamente da te!

Acquario

Domani sarà un’altra giornata piuttosto nervosa e caotica, soprattutto al mattino. Tu stai affrontando le tensioni e i problemi con una forza invidiabile, ma non è sempre facile mantenere la pazienza con le persone, spiegare con calma le proprie ragioni, farsi ascoltare. Stai vivendo una sorta di ripartenza, anche parecchio complicata.

Pesci

Domani comincerà una stagione molto promettente, sia in amore, sia nel lavoro. Finalmente avrai la voglia e la forza di lasciare indietro i problemi, i ricordi dolorosi per focalizzarti sul futuro. Potrai cominciare a fare nuovi progetti, grazie al supporto di Mercurio e Venere. Servirà un po’ di pazienza, non risolverai tutto subito, ma di sicuro andrai incontro a novità entusiasmanti.