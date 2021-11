Oroscopo del weekend 6/7 novembre: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 6 e domenica 7 novembre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Siamo arrivati al primo fine settimana di novembre. Quali novità riserverà il cielo ad Ariete, Toro, Gemelli e a tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend finalmente ritroverai un po’ di pace, dopo una settimana decisamente agitata. Sabato e domenica il cielo cambierà aspetto e tu ti sbarazzerai dell’opposizione di Mercurio. Potrai approfittarne per riportare l’armonia nella tua vita di coppia.

Toro

Il weekend sarà un naturale proseguo di questa settimana, all’insegna del cattivo umore. Ti converrà avere ancora particolare prudenza, soprattutto in famiglia. Non riversare nel rapporto di coppia le preoccupazioni causate dal lavoro o dai problemi di soldi, sennò provocherai una lite.

Gemelli

Sabato e domenica dovrai fare i conti con una Luna in Sagittario, perciò opposta. La signora bianca dello zodiaco si divertirà a crearti piccoli intoppi, un ritardo, un contrattempo irritante. Servirà cautela anche con le persone vicine, soprattutto se cercheranno di remarti contro.

Cancro

Come denota l’oroscopo del weekend diventerai più forte e intollerante con gli altri, soprattutto con chi non vorrà ascoltarti o farti parlare. Venere comincerà un nuovo transito che durerà a lungo: preparati a fare i conti con un lato del tuo carattere più insofferenze e aggressivo che esprimerai nei confronti degli scocciatori.

Leone

Sabato e domenica una bellissima Luna nel segno dell’amico Sagittario ti offrirà una boccata di ossigeno, dopo una settimana da dimenticare. Dovresti approfittarne, per concederti il meritato riposo, un po’ di relax e svago insieme alle persone più care. Sarà un ottimo modo per ricaricare le batterie scariche.

Vergine

Il weekend dovrai contrastare gli effetti di una Luna in quadratura. Se non farai attenzione, correrai il rischio di discutere con qualcuno. Meglio starsene alla larga dai seccatori, da chi potrebbe farti arrabbiare facilmente, provocarti in qualche maniera.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend Venere sarà in aspetto contrario. Il nuovo transito nel cielo del Capricorno non influirà negativamente nella tua vita sentimentale, ma ti incoraggerà a chiarire tutti i rapporti ambigui, poco sinceri. Non potrai più fare leva sulla tua amata diplomazia, ma dovrai prendere una posizione.

Scorpione

Il tuo fine settimana si preannuncia particolarmente stuzzicante. Con Marte, Sole e Mercurio nel segno, Venere in aspetto favorevole ti aspettano 48 ore all’insegna della passionalità, dell’eros, delle emozioni intense. Sfruttalo al massimo, uscendo allo scoperto. Occasioni ghiotte anche per i single.

Sagittario

Sabato e domenica la Luna transiterà nel tuo spazio zodiacale e ti riempirà di energia e di vitalità. Crescerà in te il desiderio di rimettersi in gioco in qualcosa di nuovo. saranno molti i Sagittario decisi a disfare quello che hanno costruito, per ricominciare da capo, assecondando nuove passioni o rispolverandone una che era stata messa da parte.

Capricorno

Come prevede l’oroscopo del weekend Venere raggiungerà il tuo segno e darà il via a una vera e propria rinascita. Il pianeta dell’amore non darà risalto solamente ai sentimenti, alla vita di coppia, ma porterà fortuna anche alla tua professione, alla carriera. Novità entusiasmanti all’orizzonte.

Acquario

Il fine settimana ti offrirà un po’ di ristoro dopo alcune giornate molto complicate. Con la Luna in posizione favorevole potrai ritrovare la lucidità mentale, una buona vitalità e anche la voglia di amare , di riavvicinarti al partner, ai tuoi affetti. Si prospettano due giorni più sereni e rilassati.

Pesci

Sabato e domenica saranno l’inizio di una nuova vita, molto più felice. Con Mercurio e Venere di nuovi attivi potrai recuperare sotto ogni punto di vista. Finalmente anche i Pesci che hanno sofferto per amore, troveranno la forza di voltare pagina, di conoscere nuove persone.