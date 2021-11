Oroscopo Paolo Fox domani, 6 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 6 novembre 2021. Il primo fine settimana di novembre sta per cominciare. Quali novità riserveranno i pianeti ad Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni dello zodiaco? Per scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica sentirai l’urgenza di recuperare il tempo perso. In amore servirà più chiarezza, se una relazione che sta procedendo in maniera traballante. Forse sarebbe il caso di cercare altrove. La Luna in ottimo aspetto propizierà i nuovi incontri, per cui buttati!

Toro

Domani dovrai cambiare comportamento riguardo i soldi e diventare un amministratore migliore. Negli ultimi giorni hai dovuto affrontare alcuni cambiamenti importanti nel lavoro, c’è perfino chi dovrà ricominciare da capo la propria attività! Sarà di vitale importanza introdurre più regolarità e buon senso nelle questioni economiche, ma anche in quelle sentimentali.

Gemelli

Sta per cominciare un weekend ad alto rischio nervosismo e discussioni. Sii prudente! Se stai portando avanti troppe cose, forse dovresti alleggerirti di qualche peso, sennò finirai con l’agitarti. Di fronte a una delusione o a un ritardo, cerca di non arrabbiarti, prendila con più filosofia. Occhio all’amore.

Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti iniziare a risvegliare i sentimenti. Negli ultimi giorni sei stato molto assorbito dal lavoro, da novità impreviste, cambiamenti radicali. Anche se ti sembra di aver avuto solo problemi, sappi che in realtà sta crescendo, stai innovando la tua professione.

Leone

Domani comincerà un fine settimana illuminato da una bellissima Luna: sfruttalo al massimo, riscoprendo emozioni che non provavi da tempo. Hai bisogno di relax, perché sei reduce di una settimana particolarmente pesante. Più di un Leone si sarà più volte pentito di aver fatto scelte tanto sciocche nel lavoro.

Vergine

Domani e domenica dovresti ritagliarti un piccolo spazio per fermarti e riflettere un po’. Da pochi giorni Venere è tornata attiva e molto presto rilancerà con forza i sentimenti, la vita amorosa. Sarà utile fermarsi e ragionare anche per chi avverte un leggero calo fisico, un po’ di tensione nervosa intorno a sé.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani in amore dovrai cominciare a fare i conti con una Venere più categorica. D’ora in avanti non sarà più possibile passare sopra i problemi e le incomprensioni. Nelle relazioni più solide il passaggio di Venere si tradurrà in piccole difficoltà famigliari, mentre per le altre potrebbero esserci ostacoli ben più grossi. Non rimandare i chiarimenti!

Scorpione

Domani partirà un weekend che potrebbe farti provare emozioni speciali, sensazioni che non vivevi da tempo. Il nuovo transito di Venere ha travolto anche te, Scorpione, e adesso cresce la voglia di riportare l’amore in auge, anche solo part-time! Ottimi presupposti con Pesci e Capricorno!

Sagittario

Domani e domenica la Luna transiterà nel tuo spazio zodiacale e metterà in luce la voglia di rimettersi in gioco. Avrai un desiderio crescente di libertà, di riportare la passione nella tua vita, nei rapporti con gli altri, nella professione. Tutto quello a cui ti dedicherai nelle prossime 48 ore sarà una semina importante per il tuo futuro. Hai diritto a essere contento!

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox da domani comincerà un periodo importante che durerà almeno tre mesi. In questo frangente è probabile che vorrai levarti un peso, chiarire una questione nel lavoro. D’ora in poi hai promesso a te stesso che non sprecherai più il tuo tempo e le tue energie, se non ne varrà la pena, che si tratti del lavoro o di amore. Chi sta vivendo una relazione nuova, dovrebbe metterci più entusiasmo.

Acquario

Domani dovrai concederti un po’ di riposo, staccare il cervello dai problemi vissuti nei giorni scorsi. hai diritto a un po’ di svago, perché negli ultimi tempi, c’è stata una piccola crisi, forse hai avuto problemi di soldi, fatto sta che ti sei sentito male. Prova a tenere a bada la tua agitazione!

Pesci

Domani e domenica potresti subire un piccolo calo, nulla di così grave! D’ora in avanti avrai ottime chance per risistemare la tua vita e riprovare belle emozioni, ma nel weekend un ritardo, un imprevisto potrebbe innervosirti parecchio. Cerca di fare attenzione nei rapporti con gli altri, dosa con cura le parole che pronuncerai.