Oroscopo Paolo Fox domani, 7 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 7 novembre 2021. Il weekend è appena cominciato e già preannuncia molti colpi di scena. Quali segni zodiacali saranno messi alla prova dalle stelle? Per scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare un piccolo sforzo e tentare di superare un blocco, un timore che hai. La domenica potrà essere piacevole, ma tu potresti sentirti combattuto da emozioni contrastanti. Da un lato desideri percepire la vicinanza di qualcuno, dall’altro lato ci sono ancora molti problemi pratici, alcune preoccupazioni che si intromettono.

Toro

Domani, e nei giorni a seguire, dovrai cercare di risparmiare più soldi, ma anche più energia. Dovresti pensarci bene, prima di mettere mano al portafogli. Porta avanti soltanto i progetti che lo meritano davvero! In amore, per fortuna, sta per iniziare un periodo molto interessante.

Gemelli

Ti aspetta un’altra giornata piuttosto sottotono, proprio come è stata la domenica passata. Purtroppo la Luna opposta non aiuterà a portare armonia in quei rapporti che ti stanno creando nel malessere. Cerca di non scivolare nella noia, perché finiresti col peggiorare il tuo cattivo umore.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo determinante per l’amore. Venere nel segno del Capricorno ti spronerà a rivedere le tue relazioni e la tua vita in generale con occhi nuovi. È molto probabile che sentirai il desiderio di chiudere alcuni rapporti. Anche se dovessi affrontare una separazione brusca, alla fine ti sentirai sollevato da un peso.

Leone

Domani recupererai più energia, grazie a una bellissima Luna in Sagittario. Approfittane, per riavvicinarti ai tuoi cari, riportare un po’ di serenità in casa e nella tua vita, specie se si considera che settimana hai avuto! L’importante sarà cominciare a tenere a distanza le persone che ti provocano tensione, imparare a dire di no a qualcuno.

Vergine

Domani sarai un po’ fiacco e giù di corda. Ti converrà fare molta attenzione per evitare le discussioni, eventuali screzi in famiglia. Purtroppo con il partner le cose non sembrano andare bene. Tieni duro! Da lunedì, grazie a Venere e Mercurio favorevoli, ti aspettano nuove opportunità, progetti e novità ghiotte.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà un giorno importante per parlare con una persona. Se da tempo hai problemi in amore, sei nervoso o deluso o il partner è lontano, dovresti discuterne, chiarire e provare a risolvere ogni difficoltà. Se non ti deciderai a farlo, ci penseranno le stelle di novembre a metterti con le spalle al muro.

Scorpione

In questi giorni hai adottato un atteggiamento diverso nei confronti delle discussioni, dei disagi. Senti un bisogno crescente di ritrovare un po’ di serenità in più e non hai più la voglia di infilarti nelle situazioni complicate, fosse solo per mettere pace tra due o più persone. Insomma, stai cominciando a farti scivolare le cose addosso, senza prendere tutto troppo seriamente e troppo sul personale.

Sagittario

Domani avrai la Luna nel tuo spazio zodiacale e Venere in buon aspetto. L’amore potrà tornare con forza, anche nelle vite di chi ha avuto qualche conflitto in più. Basterà un po’ di più convinzione da parte tua. C’è da dire che in questo momento tu hai bisogno di ritrovare la passione anche per il lavoro. per ciò che fai. Novità in vista.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani con Venere nel tuo segno crescerà il desiderio di amore, libero dai timori e dalle complicazioni di un tempo. Tutto quello su cui ti stai impegnando ora, lo stai facendo per dare di più anche a chi ti sta vicino. Ecco perché pondererai con cura ogni decisione in fatto di denaro e lavoro. Si preannuncia un mese molto intrigante!

Acquario

Domani potresti riappacificarti con il partner, se nei giorni scorsi ci sono stati dei momenti di tensione. In questo periodo tu stai cambiando profondamente e questo fatto potrebbe comportare qualche difficoltà o incomprensione in più. Cerca di essere più oculato nelle tue spese, non spendere troppi soldi!

Pesci

Domani non sarà una giornata entusiasmante, perché dovrai fare i conti con una Luna contraria. In generale, però, hai appena cominciato un periodo molto promettente, in amore e nel lavoro. Nelle prossime settimane arriveranno nuove opportunità, contatti utili, novità molto interessanti. Anche chi è appena uscito da una relazione conflittuale, si sentirà tutto d’u tratto più alleggerito.