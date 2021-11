Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 7 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 7 novembre 2021. Il primo fine settimana di novembre sta per giungere al capolinea. Quali ultimi colpi di scena avranno in mente i pianeti astri per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, basta seguire ogni giorno il nostro oroscopo di oggi e la astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai recuperare una vita più regolare. D’ora in avanti sarà importante non sprecare inutilmente la tua energia e il tuo denaro per portare avanti progetti infruttuosi. Dovresti ritrovare più stabilità. Parola d’ordine: metti giudizio!

11° – Gemelli

Oggi dovrai tenere testa a una Luna opposta che non ti renderà la vita facile. Nelle prossime ore potresti sentirti più stanco, demotivato o annoiato del solito con il rischio di scivolare nel malumore. Cerca di stare alla larga dalle persone che ti fanno stare male! Parola d’ordine: prudenza.

10° – Vergine

Oggi servirà tutta la cautela che potrai, soprattutto in amore e in famiglia. Se emergerà un po’ di malcontento, fa’ attenzione alle discussioni, evita i conflitti con il partner. A partire da lunedì le cose andranno decisamente meglio, ma fino ad allora sii prudente! Parola d’ordine: cautela.

9° – Pesci

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna contraria potrebbe provocarti del malumore, un po’ di fiacchezza oppure qualche piccolo intoppo, una spesa imprevista. Se terrai duro, dalla prossima settimana potrai goderti un periodo di rimonta incredibile. Parola d’ordine: resisti!

Posizioni tiepide

8° – Ariete

Oggi, nonostante una splendida Luna che illuminerà la tua domenica, potresti doverti destreggiare tra alti e bassi. Il fatto è che negli ultimi tempi sei piuttosto combattuto tra la voglia di recuperare e i problemi di carattere pratico, ancora non del tutto risolti. Parola d’ordine: pazienza.

7° – Leone

Oggi potrai contare sull’energia e la vitalità che il passaggio lunare in Sagittario ti regalerà. Dovresti sfruttare la giornata per riavvicinarti ai tuoi cari, trascorrere del tempo in compagnia di chi ami. Te lo meriti! Lascia perdere le persone e le situazioni che ti suscitano tensione. Parola d’ordine: dì qualche no in più!

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi sentirai forte il desiderio di rivedere la tua vita, a partire da quella sentimentale e affettiva, con occhi diversi. Sarà l’effetto di Venere nel segno del Capricorno che ti incoraggerà a tagliare i rami secchi da tempo. Parola d’ordine: pulizia!

5° – Scorpione

Oggi ti accorgerai di essere cresciuto parecchio nel corso di questo 2021. Finalmente stai imparando a prendere le cose con filosofia, senza restarci male. A poco a poco stai acquistando più sano egoismo: non t’infili più in situazioni complicate per fare da paciere, anche a costo della tua serenità. Parola d’ordine: consapevolezza.

Posizioni bollenti

4° – Capricorno

Oggi avrai la netta sensazione di aver cominciato un mese molto importante. D’ora in poi tutto quello che farai, sarà d’aiuto alle persone care e ti permetterà di costruire un futuro più felice. Ecco, perché pondererai ogni tua decisione, valuterai con cura ogni passo. Parola d’ordine: rinascita.

3° – Acquario

Come suggerisce di fare l’oroscopo di oggi e la classifica potrai concederti una domenica di relax insieme a chi ami. Dopo una settimana particolarmente pesante, meriti un po’ di leggerezza e di riposo. Nelle prossime ore potrai riavvicinarti al partner, riportare l’armonia nella coppia. Parola d’ordine: recupero.

2° – Bilancia

Oggi avrai forza a sufficienza per affrontare un chiarimento che rimandi da tempo. Non potrai più nascondere la testa sotto la sabbia: se una relazione non sta funzionando, dovrai trovare il coraggio di parlarne. E alla fine, se sarà necessario, prendere una decisione drastica. Parola d’ordine: coraggio.

1° – Sagittario

Oggi una bellissima Luna nel segno ti fornirà energia e vitalità in abbondanza. Approfittane, per riportare l’amore nella tua vita, la passione a 360 gradi. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo non solo nella relazione, ma anche nelle tue amicizie, nel lavoro, più in generale, nella tua esistenza. Parola d’ordine: rimettersi in gioco.