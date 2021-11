Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dall’8 al 14 novembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 novembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con alcuni possibili contrasti in amore, tra lunedì e martedì. Soprattutto i rapporti di coppia più fragili andranno protetti! Prendere decisioni sul lavoro sarà più facile, anche se questo momento non ti regala ancora la stabilità economica che vorresti tu. Andrà meglio da lunedì 22, quando il Sole entrerà in un segno di fuoco.

Toro

La tua settimana sarà piuttosto impegnativa, soprattutto sul lavoro. È inevitabile che tu dovrai rivedere alcuni rapporti professionali, se crescerà il malcontento, una certa intolleranza intorno a te. Giornate agitate saranno quelle di giovedì e venerdì: attenzione! Meno male che in amore potrai contare sull’alleanza di un’ottima Venere, anche se sarebbe il caso di mantenere la prudenza.

Gemelli

Comincerai a sentire maggiore forza, grazie al nuovo transito di Venere. Piano piano riuscirai a recuperare più tranquillità, ma occorrerà sempre molta cautela in famiglia, nei rapporti tra genitori e figli, tra fratelli o parenti. Sul fronte lavorativo servirà attenzione per quel che riguarda le trattative. Se c’è un accordo in ballo, dovresti provare a chiuderlo entro la fine dell’anno, perché nel 2022 potrebbe prendere una piega diversa.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia molto interessante. Venerdì sarà possibile prendere un’iniziativa importante, presentare un progetto o una richiesta. Nuove opportunità di lavoro all’orizzonte. In amore ti aspettano alcuni giorni un po’ più agitati, più pepati, come lunedì e martedì prossimo. L’intolleranza, la noia potrebbero farsi sentire più del dovuto!

Leone

Si preannuncia una settimana di alti e bassi. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì, perché potresti dare in escandescenze sul lavoro. Purtroppo se hai a che fare con persone poco capaci o poco collaborative, che rallentano il tuo lavoro, finisci con l’arrabbiarti. A metà settimana potresti avere problemi anche in amore. Trovare una buona sintonia con il partner diventerà un’impresa ardua!

Vergine

La settimana di lavoro sarà illuminata dal nuovo influsso di Venere in Capricorno. Hai un oroscopo che d’ora in poi smuoverà le situazioni stagnanti e spingerà in avanti le trattative economiche. Chiamate, nuovi contatti, novità interessanti in arrivo! In amore sarà possibile recuperare. Favoriti i nuovi incontri per chi è single. Lunedì 8 saranno favorite anche le cure, le terapie, chi vorrà iniziare una dieta.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana non offrirà grandi spunti nuovi sul lavoro, ma ti consentirà di mantenere le conquiste realizzate negli ultimi tempi. In amore servirà un po’ di prudenza. In questi giorni sei molto preso dal tuo lavoro col rischio di diventare troppo individualista. Cerca di non parlare solo dei tuoi problemi! Domenica si profila un giorno particolarmente polemico.

Scorpione

Tutto quello che nasce in questo periodo sul lavoro sarà importante per il tuo futuro. Tra mercoledì e venerdì, però, ci saranno nuove polemiche da sedare. Se non otterrai le risposte che desideri, potresti innervosirti parecchio. In amore potrai contare su un magnifico Marte che ti regalerà molta passionalità. Venere ti fornirà benevolenza e tenerezza. Molto intriganti le giornate di lunedì e martedì. Mercoledì e giovedì, invece, dovrai fare i conti con una profonda agitazione.

Sagittario

La settimana permetterà il tuo recupero, lento ma graduale, nel lavoro e in amore. Chi sta portando avanti una collaborazione in crisi riuscirà a superare le difficoltà oppure avrà una svolta importante. In amore stai vivendo un momento molto positivo. Chi non ha ancora una persona al suo fianco, potrà contare sulla seconda metà del mese per fare incontri intriganti. Le giornate migliori arriveranno a fine novembre!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà decisamente bene! Già a partire da lunedì e martedì potrai fare grandi passi avanti nel lavoro, avanzare richieste, fare proposte, esporre idee nuove. Hai ritrovato determinazione e concretezza e pretenderai che anche le persone intorno siano razionali, pratiche e coerenti. In amore ci penserà la dolce presenza di Venere nel segno a illuminare d’ora in avanti la tua vita amorosa. Martedì 9 si preannuncia una giornata particolarmente interessante.

Acquario

Da qualche settimana sei a caccia di una nuova identità lavorativa. Adesso le questioni professionali e i rapporti sociali richiedono particolare diplomazia. In questo 2021 potresti aver perso molti riferimenti, ma ne hai guadagnati di nuovi. In amore sarà possibile portare avanti senza scossoni le emozioni piacevoli nate negli ultimi mesi. Molto buona la forma fisica durante tutta la settimana.

Pesci

La settimana si prospetta molto fruttuosa, sotto ogni punto di vista. Sul fronte lavorativo potrebbero arrivare i primi risultati dei tuoi sforzi. Venerdì sarà una giornata particolarmente gratificante! Anche l’amore sta avendo un brusco risveglio dopo mesi di torpore. Chi ha un interesse per una persona dovrebbe farsi avanti tra venerdì e domenica: ci saranno buone chance di successo!