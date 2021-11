Segni zodiacali più belli: ecco chi sono, CLASSIFICA

Chi l’avrebbe mai detto che un segno zodiacale ci avrebbe detto se siamo belli o brutti? Oggi siamo in grado di dirti quali sono i cinque segni che sono i più attraenti dal punto di vista fisico.

Non ci credi? Bene, leggi la classifica, scopri se ci sei o se c’è qualcuno che conosci e vedi se ti trovi d’accordo con il risultato!

I segni più belli dello zodiaco: al quinto e al quarto posto

Vergine: se hai mai avuto a che fare con una persona nata sotto il segno della Vergine, sai già che si tratta di un segno abbastanza difficile. Spesso ti abbandona per mesi, è distaccato e poco affettuoso. Ma non finisce qua! Quando si fa vedere di nuovo si comporta come se tutto non fosse successo: un vero e proprio disastro eh. Ma chi è nato sotto questo segno sa che può contare sul suo fisico e sul proprio viso: irresistibile. Questo gli permette di guadagnare il perdono delle sue “vittime”. Il suo punto forte sono gli occhi. Il suo sguardo magnetico gli da un atteggiamento da vera star: è un vero “bello e dannato“!

Leone: è abituato non solo ad essere il re della giungla, ma anche il re dello zodiaco! Possiede delle caratteristiche singolari: possiede un carattere forte che spesso oscura le sue qualità fisiche, che invece sono anche tante! Un leone può sorprendere molto dal punto di vista fisico: quando la barriera dei vestiti cade, spesso si nasconde un corpo per niente male! Il loro punto forte sono i capelli: invidiabili.

I segni più belli dello zodiaco: al terzo e al secondo posto

Pesci: questo segno occupa il primo gradino del podio della nostra classifica e sicuramente per una ragione. La costituzione fisica dei pesci è leggera ed eterea. Sono persone attraenti! Il loro punto forte sono le mani: riescono a conquistare tutti con le loro mani decisamente eleganti e delicate, capaci di far innamorare qualcuno grazie ad un tocco leggero.

Capricorno: al secondo posto troviamo proprio coloro che sono nati sotto il Capricorno. Ci sembra decisamente strano trovarlo in questa posizione anche perché è generalmente conosciuto come un tipo poco accattivante.

Sotto la sua apparente freddezza ed il suo atteggiamento indisponente, però, i nati sotto il segno del Capricorno nascondono un carattere veramente dolce e sono amabilissimi! Il loro punto forte, dal lato fisico, è sicuramente il sorriso. I nati sotto il Capricorno sono decisamente tra i più “belli” di tutto lo zodiaco: se non hai ancora dato loro una chance, non preoccuparti. Appena li conoscerai meglio, infatti, ti conquisteranno alla grande!

I segni più belli dello zodiaco: al primo posto

Bilancia: è il segno più bello dello zodiaco! Tutti i nati sotto questo segno sono dei veri e propri ammaliatori, sempre curati e perfettamente in ordine. La Bilancia, infatti, sa bene che cosa indossare per valorizzarsi, come vestirsi e come porsi; Oltre ad essere estremamente curati, cosa che va molto a loro vantaggio, il punto forte della Bilancia è sicuramente il viso: un volto pulito e dolcissimo, capace di far letteralmente tremare tutti gli altri.

E voi che che pensate?