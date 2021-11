Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, martedì 9 novembre 2021, ricolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. L’inizio settimana sta riservando molte soprese ai segni dello zodiaco. Chi sarà adocchiato dai pianeti in questa giornata? Per scoprirlo, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due apprezzati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Branko domani il Leone potrebbe avere qualche piccolo disturbo fisico. Un veloce controllo medico potrebbe renderlo più tranquillo. Per la Vergine potrebbe esserci un incontro inaspettato con una persona speciale, mentre la Bilancia sarà occupato con una compravendita immobiliare. Cresce la voglia di un’abitazione più bella e confortevole. Domani qualche Scorpione potrebbe ritrovarsi dal notaio per concludere un affare vantaggioso, firmare delle carte.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone sarà forte il bisogno di mettere in discussione la sua vita, alcune scelte fatte nel lavoro. In questo momento mancano gli stimoli di cui avrebbe bisogno. La Vergine domani avrà una giornata ideale per l’amore, ma anche per la professione. I più audaci e intraprendenti potranno aspettarsi risultati sorprendenti. Domani la Bilancia rischierà di discutere animatamente con una persona. Meglio fare attenzione, evitare le provocazioni. Infine, domani lo Scorpione sarà traboccante di vitalità e idee creative. Peccato per quel Giove contrario che continuerà a minare le sue certezze.