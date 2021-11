Oroscopo Paolo Fox domani, 9 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 9 novembre 2021. La settimana è appena iniziata, ma già sta cambiando molti equilibri del cielo. La Luna in Capricorno porterà nuova verve nelle vite dei segni di terra. L’amore potrebbe riservare alcune sorprese allo Scorpione o ai Pesci. Come sarà il martedì dei segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani servirà estrema cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Se non farai attenzione rischierai ad accendere la miccia, proprio come hai rischiato lo scorso fine settimana. Ci sono ancora piccole incomprensioni o dissapori da risolvere con il partner. Non agitare le acque, ma sforzati di mantenere un clima tranquillo.

Toro

Domani la Luna sarà in buona posizione, ma non basterà a risolvere tutte le tue difficoltà. In questo periodo senti che ci sono molte questioni da risolvere, anche nel lavoro. Forse quello che fai ti piace, ma manca la libertà di movimento. Cerca solo di non sfogare la tua agitazione sul rapporto di coppia. Novità in vista per i single.

Gemelli

Domani dovrai fare lo sforzo di lasciarti alle spalle le tensioni e il malessere provati lo scorso weekend. Concentrati piuttosto sul tuo futuro, sulle prossime giornate che saranno particolarmente forti.. In questo momento è possibile candidarsi per un lavoro, avviare un nuovo progetto, insomma mettersi in gioco e ottenere risultati gratificanti. Se lo vorrai, potrai liberarti delle emozioni negative passate.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà questo momento di grande forza. Adesso sei spalleggiato da stelle molto promettenti: quanto riuscirai a fare, dipenderà solo da te, da cosa hai da dire. Se ti ostinerai a fare cose sbagliate, otterrai pochi riscontri. In amore avrai bisogno di più pazienza.

Leone

Domani potresti riconsiderare la tua vita, perché in questo momento mancano input interessanti o forse perché stai ricoprendo un ruolo che prima o poi ti metterà in difficoltà. Tu avresti una gran voglia di crescere, ma nello stato in cui ti trovi, la vedi dura! Anche in amore sta regnando la calma piatta, nessuna novità entusiasmante nell’aria.

Vergine

Il tuo inizio settimana è accompagnato da una Luna favorevole che renderà queste giornate ideali. Oltretutto, Venere da pochi giorni è di nuovo attiva. Da qui in avanti dovrai levarti di dosso paure e blocchi e metterti in gioco, sia in amore, sia nella professione. Novità all’orizzonte.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani ti aspetta un giorno ad alto rischio contrasti con qualcuno. Ti converrà usare molta cautela, se avrai la sensazione che alcune persone ce l’abbiano con te o che frenino i tuoi progetti. A parte questo, stai vivendo un cambiamento profondo che avrà il suo culmine il prossimo anno. Nel frattempo, non mettere da parte le tue idee, anche se a volte concretizzarle non è una passeggiata!

Scorpione

Domani molte stelle valide saranno concentrate nel tuo spazio zodiacale e ti regaleranno belle emozioni e tanta creatività in più. Purtroppo, però, Giove e Saturno contrari continuano a minare le tue certezze, a crearti ripensamenti e paure. In amore ci sarà una bellissima Venere a dare manforte. Weekend stuzzicante in vista!

Sagittario

Domani sarai parecchio motivato a fare, a rimetterti in gioco. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare risposte positive. Chi ha saputo muoversi bene, potrà aspettarsi novità interessanti a partire dal 22. La fine di novembre porterà novità importanti. Nel frattempo, approfitta di questa vitalità, anche in amore!

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani sarai sempre più tenace, determinato e disposto perfino a buttare all’aria progetti o eventi che non ti convincono più. Questo perché tu sai diventare parecchio drastico nei tuoi giudizi. In amore ti aspetta un periodo molto intrigante. Cerca solo di non isolarti troppo, non cedere alla tentazione di startene a lungo per i fatti tuoi.

Acquario

Domani si preannuncia una giornata interessante, non priva di riconoscimenti e apprezzamenti. Però i molti pianeti storti, come Mercurio, potrebbero provocarti qualche disturbo fisico, un po’ di confusione o alcuni momenti di tensione. Sii prudente! Non fare le cose sovrappensiero, non perderti dietro situazioni co compiti futili.

Pesci

Domani avrai la netta sensazione che la tua vita sta prendendo una piega diversa. D’ora in avanti non vorrai più minacciare la tua serenità ritrovata, ma se nei giorni scorsi c’è stato un problema o uno scontro, va superato. Preparati a vivere novità eclatanti nelle prossime settimane.