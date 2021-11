Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 9 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 9 novembre 2021. Giornata promettente per il Capricorno che accoglierà nel segno le due signore dello zodiaco, la Luna e Venere. Il Sole, Marte e Mercurio saranno nel cielo dello Scorpione a dare manforte ai segni d’acqua. Quali colpi di scena macchineranno gli astri in questa giornata? Se vuoi scoprirlo, basta seguire ogni giorno l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi occorrerà avere particolare prudenza in famiglia. Basterà un semplice gesto, una reazione impulsiva da parte tua per accendere la miccia e mandare in escandescenze il partner. Da giorni si respira aria tesa in casa. Cerca di fare molta attenzione! Consiglio: conta fino a tre, prima di parlare.

11° – Bilancia

Oggi, se dovessi fare i conti con qualcuno intento a ostacolarti, a rallentare il tuo lavoro, correrai il rischio di sbroccare. Ne varrà davvero la pena? Cerca di usare cautela, evita di cadere nella trappola delle provocazioni. Consiglio: non farti distogliere dai tuoi progetti.

10° – Leone

Oggi potresti avvertire così tanta insofferenza, che finirai col mettere in discussione tutta la tua vita. In questo momento ti senti parecchio frenato, forse sei costretto a fare qualcosa che non ti va a genio, o forse mancano le motivazioni giuste. Consiglio: sii paziente e vedrai che presto qualcosa succederà!

9° – Pesci

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai trovare il coraggio di risolvere un problema, un contrasto nato in passato. Stai per cominciare un periodo molto stimolante, ricco di nuove opportunità. Dovresti arrivarci alleggerito di ogni peso e con la testa sgombra. Consiglio: fai piazza pulita di cosa non va.

Posizioni tiepide

8° – Scorpione

Oggi potrai contare sul supporto del Sole, di Marte e Mercurio: ottima squadra! Se vorrai portare avanti i tuoi progetti professionali, potrai farlo senza intoppi. Purtroppo, però, Giove e Saturno ancora dissonanti costelleranno il tuo percorso di dubbi e insicurezze. Consiglio: tieni duro e vai avanti!

7° – Acquario

Oggi si preannuncia un giorno molto interessante, forse con qualche piccola soddisfazione personale. L’unico neo sarà rappresentato dalla salute. Marte in quadratura potrebbe suscitare un po’ di confusione, nervosismo o perfino dei fastidi fisici. Occhio alle caviglie, tua parte debole! Consiglio: riguardati!

6° – Toro

Secondo l’oroscopo di oggi dovresti sfruttare la carica energetica che ti regalerà la Luna per sistemare alcune questioni ancora irrisolte, personali e lavorative. Forse ti sta mancando la libertà nel posto di lavoro o non sei del tutto convinto di ciò che fai. Consiglio: non riversare la tua agitazione nel rapporto di coppia.

5° – Gemelli

Oggi dovrai fare lo sforzo di scrollarti di dosso tutta la negatività accumulata negli ultimi giorni. Bisogna andare avanti e sfruttare questo momento positivo, specialmente sul lavoro. Perché non indirizzi la tua energia su nuovi progetti? Consiglio: liberati delle emozioni negative.

Posizioni bollenti

4° – Cancro

Oggi sarai ancora uno fra i segni favoriti di questo cielo. Stai ritrovando molta forza e sicurezza, le stelle saranno al tuo fianco. Cerca di approfittare di questo momento per metterti in gioco, non fare scelte sbagliate, ma concentrati sui progetti e sulle persone che davvero contano. Consiglio: valuta con attenzione, prima di decidere.

3° – Sagittario

Come denota l’oroscopo di oggi e la classifica tu stai tornando a essere quello di una volta, con lo stesso coraggio, la voglia di fare di sempre. D’ora in avanti dovresti fare progetti, nuovi programmi in vista della fine del mese, periodo in cui cominceranno ad arrivare le prime novità. Consiglio: mettiti in gioco.

2° – Vergine

Oggi avrai la benevolenza della Luna e di Venere. Le due dame dello zodiaco ti riempiranno di una buona energia, vitalità e voglia di emozionarsi. Ti basterà solo liberarti del tuo naturale riserbo, delle paure ingiustificate e buttarti nella mischia! Le novità, in amore e nel lavoro, arriveranno molto presto!

1° – Capricorno

In questo periodo sei di nuovo molto grintoso, determinato e perseverante. Con questa ritrovata sicurezza, non sarà difficile arrivare a buttare all’aria un progetto, se lo riterrai fallimentare per ricominciare tutto daccapo. Anche in amore potrai mirare in alto, senza accettare compromessi. Consiglio: punta dritto al successo!