Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 10 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 10 novembre 2021. Eccoci arrivati nel cuore di questa settimana. La Luna sta per traslocare nel segno dell’Acquario e regalerà una bella carica di energia a Gemelli, Bilancia e Acquario. L’amore tornerà in auge nelle vite del Capricorno e della Vergine. Quali colpi di scena avranno in serbo le stelle per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, basta seguire ogni giorno l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Leone

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi occorrerà una particolare prudenza nel relazionarti con gli altri. Se non starai attento, rischierai di perdere il controllo per un nonnulla. Sarai letteralmente intrattabile! Consiglio: mantieni la calma e il sangue freddo.

11° – Scorpione

Oggi si preannuncia una giornata molto pesante. Nel corso delle prossime ore potrebbe capitare un evento spiacevole oppure sarai tu a sentirti turbato, in apprensione per una persona. Servirà particolare cautela con Leone e Acquario. Consiglio: tieni le tue emozioni sotto controllo.

10° – Toro

Oggi sarà un’altra giornata molto nervosa nel posto di lavoro. Potresti perdere la pazienza, se non perfino litigare con un gruppo di persone, con un capo. Prova, però, a non scaricare la tensione nervosa in famiglia, quando rientrerai a casa. Consiglio: non riversare i problemi di lavoro nel tuo rapporto di coppia.

9° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarai turbato da qualche dubbio o insicurezza riguardo il tuo rapporto di coppia. In questi giorni senti che qualcosa non va, forse percepisci poco amore da parte del partner. Consiglio: fai un nuovo progetto insieme al partner, per rafforzare l’intesa di coppia.

Posizioni tiepide

8° – Pesci

Oggi sarà un giorno interessante, anche se il meglio arriverà da venerdì in poi, quando la Luna passerà nel tuo spazio zodiacale. Stai recuperando terreno a poco a poco, sia in amore, sia nel lavoro. Novità all’orizzonte! Consiglio: comincia a seminare in vista di dicembre, quando Giove, il pianeta della fortuna, sarà nel tuo segno.

7° – Cancro

Oggi la tua crescita profonda conquisterà un tassello in più. Stai maturando piano piano, stai ritrovando forza e sicurezza in te stesso. Forse non ti sentirai ancora del tutto gratificato da quel che fai, ma almeno non sei più bloccato come un tempo. Consiglio: taglia i rami secchi.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto promettente per i sentimenti. Dovresti approfittarne, per recuperare il tuo rapporto di coppia, negli ultimi tempi trascurato per colpa del lavoro. Hai bisogno di ritrovare complicità con il partner. Consiglio: organizza qualcosa di speciale con la persona amata.

5° – Gemelli

Oggi potrai cominciare a risalire la china, dopo alcune giornate no. Finalmente ti sentirai più motivato e fiducioso, avrai la netta sensazione che le tue idee siano efficaci. Sfrutta la giornata per compiere un passo in più, nella tua vita professionale o in quella sentimentale. Consiglio: non restartene con le mani in mano.

Posizioni bollenti

4° – Sagittario

Oggi le stelle favoriranno soprattutto i contatti, i rapporti con gli altri. Dovresti approfittarne, per stringere nuove alleanze che potranno tornarti utili in futuro. Finalmente ti sei rimesso in moto! Comincia a lavorare su nuovi progetti in vista del prossimo anno, perché sarà ricco di opportunità. Consiglio: inizia a seminare.

3° – Capricorno

Come incoraggia a fare l’oroscopo di oggi e la classifica dovresti sfruttare la benevolenza di Venere per fare chiarezza nella tua vita sentimentale e affettiva. Sarà importante fermarsi a riflettere, provare a capire di quali persone potrai fidarti e quali, invece, dovresti tenere a distanza. Consiglio: quali relazioni vuoi portarti nel 2022? È tempo di rispondere.

2° – Vergine

Oggi sarai uno fra i segni più forti dello zodiaco. Nel corso di questa giornata sarai circondato da un alone di carisma e di fascino non indifferenti. Ti farai notare, sul lavoro, ma anche in amore. Qualcuno potrebbe perfino imbattersi in un incontro molto speciale. Consiglio: abbandona il tuo riserbo e lasciati andare.

1° – Acquario

Oggi avvertirai i primi segnali dell’imminente ingresso della Luna nel tuo segno. Nelle prossime ore avrai l’argento vivo addosso, sarai energico, letteralmente elettrico. Sfrutta questo momento per dedicarti a nuovi progetti, trovare idee vincenti, assecondare il tuo lato più creativo. Consiglio: dai spazio alla tua creatività.