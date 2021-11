Oroscopo Paolo Fox domani, 11 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 11 novembre 2021. Siamo al giro di boa per questa settimana. Quali saranno le novità astrologiche di rilievo nelle prossime ore? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai un po’ più forte e grintoso rispetto ai primi giorni della settimana. Tra lunedì e martedì hai avuto alcuni problemi o qualche pensiero di troppo, un grattacapo. Qualcuno è in grave difficoltà, perché è convinto di non riuscire a ottenere ciò che merita nel lavoro, a causa di altre persone. Per fortuna, domenica si preannuncia una giornata ancora più energica! Molto presto ci saranno occasioni ghiotte per chi desidera storie part time.

Toro

Domani sarai ancora agitato per via del lavoro. In questo momento ci sono conflitti da risolvere con qualcuno, che sia un collega o il capo. Eppure, ti stai rendendo sempre più conto che non è giusto pensare solo al lavoro. Hai bisogno di dare più spazio ai sentimenti e, con Venere di nuovo attiva, potrai farlo. D’ora in poi chi è legato a una persona, consoliderà il suo amore, ma anche i cuori solitari avranno la mente altrove, forse rivolta a una vecchia fiamma.

Gemelli

Domani sarà una giornata migliore rispetto a quelle appena trascorse. Ritroverai più tranquillità e voglia di parlare. Approfittane, per chiarirti con qualcuno, non rimandare al weekend, perché potrebbero nascere più tensioni. Giovedì sarà una giornata interessante anche per gli incontri, le relazioni.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai pieno di energia, vitalità e lucidità mentale. L’unico tuo cruccio sarà quella Venere opposta che potrebbe suscitare qualche domanda in più in amore. Ci sarà chi si sentirà insoddisfatto, poco convinto del suo rapporto di coppia, a maggior ragione se la storia non è ancora stata ufficializzata.

Leone

Domani sarai ancora fuori fase. Già da un giorno sei intrattabile, hai la testa in confusione e non vuoi scocciatori intorno. Anche se sei l’orgoglio fatto persona e detesti chi ti si diano consigli, in questa giornata dovresti provare a dare retta a chi vuole dirti qualcosa.

Vergine

Domani sarà importante continuare a fare progetti, incontrare persone, concludere affari, e questo varrà ancora di più per chi lavora in proprio. Non dovresti sprecare nessuna opportunità, perché stai vivendo un momento magico a livello astrologico. Nel prossimo fine settimana avrai un piccolo calo fisico, ma non sarà nulla di cui preoccuparsi!

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani ritroverai la complicità delle stelle, dopo alcune giornate un po’ faticose. Nei giorni scorsi, infatti, hai avuto qualche complicazione in amore, forse il tuo partner non ha inteso l’importanza che potrebbe avere un progetto per te. Se così fosse, dovrai avere più pazienza. Nel frattempo, goditi la tranquillità delle prossime 24 ore!

Scorpione

Domani ti porterai dietro qualche perplessità o confusione emersa il giorno prima. Forse nelle scorse 24 ore hai discusso con una persona o forse senti la stanchezza, un po’ di sconforto o di smarrimento. In realtà, non ti mancano gli input, ma è come se ti sentissi frenato o poco valorizzato nel posto di lavoro. Per fortuna, l’amore andrà molto meglio da venerdì in poi.

Sagittario

Domani sera potresti accusare un lieve calo fisico, ma non sarà nulla di grave. Non potrà minacciare la tua ritrovata vitalità, motivazione, voglia di rimettersi in gioco e provare emozioni che non provi da tempo. È probabile che tu stia pensando a un grande progetto che si realizzerà tra novembre e la primavera del 2022. Con Giove in bellissima posizione il prossimo anno potrai ottenere tutto quelle che desideri!

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani sentirai la stanchezza più del solito, il peso dei tanti progetti su cui stai lavorando e potresti arrivare in serata sfiancato. Per fortuna, già dal fine settimana recupererai energia. In questo momento hai la testa in fermento: tanti progetti, idee, intuizioni, non sottovalutarle! Giornate intrigante anche in amore.

Acquario

Domani avrai un calo psicofisico dovuto alle tante, forse troppe responsabilità, i tanti doveri che stai assolvendo in questo momento. Non sarai fiacco, però, ma piuttosto elettrico, su di giri: cerca di rallentare i tuoi ritmi. Non pretendere troppo dal tuo fisico! In ogni caso non mancheranno anche le piccole soddisfazioni personali.

Pesci

Domani sarà possibile ricucire uno strappo che si è creato con il partner. Chi sta portando avanti un rapporto importante, anche se ha vissuto una piccola crisi, d’ora in avanti potrà recuperare la serenità, più armonia. Molto interessante a tal proposito sarà il prossimo weekend. Se, al contrario, ha chiuso una relazione l’estate passata, dovresti provare a voltare pagina.