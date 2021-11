Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 11 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 11 novembre 2021. La strada verso il prossimo weekend è ormai in discesa. Mancano pochi giorni prima di un nuovo fine settimana di relax. Nel frattempo, quali ultime sorprese architetteranno i pianeti per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, basta seguire ogni giorno l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Leone

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai piuttosto k.o., confuso e forse scorbutico. Vorrai startene per i fatti tuoi e soprattutto lontano dagli scocciatori. Guai a farti arrabbiare! Consiglio: prova ad ascoltare qualche buon consiglio da parte di chi ti vuol bene.

11° – Scorpione

Oggi oscillerai tra stanchezza, smarrimento e incertezze, dubbi. Qualcuno rischierà di scivolare perfino nello sconforto. Anche se le motivazioni non ti mancano, da tempo hai la sensazione che il tuo valore professionale non sia così riconosciuto oppure ti senti bloccato. Consiglio: sii tenace e vedrai che questo periodo buio finirà!

10° – Toro

Oggi potresti sentirti ancora molto nervoso per via del lavoro. Se non farai attenzione, finirai col discutere con un collega, un collaboratore o un superiore e rischierai di alzare il tono. Consiglio: non c’è solo il lavoro! Non trascurare il tuo rapporto di coppia.

9° – Acquario

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, anche se ti sentirai ancora elettrizzato, smanioso di fare, potresti accusare un leggero calo fisico. Si tratterà solamente di un po’ di fiacchezza passeggera, dovuta ai troppi doveri che stai assolvendo in questi giorni. Consiglio: prova a rallenterai il ritmo.

Posizioni tiepide

8° – Gemelli

Oggi starai meglio rispetto ai giorni passati e soprattutto all’ultimo weekend! Ti sveglierai con più energia ed entusiasmo: approfittane, per affrontare dei chiarimenti rimasti in sospeso. Consiglio: Non rimandare nulla al prossimo fine settimana, perché saranno giornate più nervose.

7° – Sagittario

Oggi potresti soffrire di un piccolo momento di stanchezza, ma non dovrai temere. Niente e nessuno potrà scalfire l’entusiasmo, la voglia di rimetterti in gioco che hai da poco ritrovato. Consiglio: fai programmi importanti in occasione dei prossimi mesi, perché saranno ricchi di opportunità.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarai molto più energico e grintoso rispetto all’inizio della settimana, Certo, non riuscirai a superare tutte le tue difficoltà nel lavoro. Forse sei solo preoccupato di non riuscire a ottenere tutto quello che vorresti. Consiglio: stacca il cervello dai problemi lavorativi e organizza qualcosa di piacevole per il weekend.

5° – Bilancia

Oggi recupererai un po’ di serenità in più, la benevolenza delle stelle che ti è mancata negli ultimi giorni. Sfrutta questa occasione, per recuperare il dialogo e più sintonia con il partner, se di recente si è dimostrato poco comprensivo nei tuoi riguardi. Consiglio: metti da parte il risentimento e parla con il cuore in mano.

Posizioni bollenti

4° – Pesci

Oggi avrai un cielo particolarmente complice che ti darà manforte, se vorrai rimediare a uno screzio in amore. È probabile che nelle scorse settimane tu abbia avuto una piccola crisi di coppia. Consiglio: Approfitta di questo giorno, per riappacificarti con il partner.

3° – Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica meriti di diritto di stare nelle posizioni hot, perché da giorni hai ritrovato grande forza e una vitalità invidiabile. L’unico tuo neo potrebbe riguardare l’amore, un settore in cui ci saranno ancora molte perplessità. Consiglio: rifletti molto bene sul tuo rapporto di coppia. Sei del tutto soddisfatto?

2° – Capricorno

Oggi, anche se sarai assalito da alcuni momenti di profonda stanchezza, ti sei conquistato comunque il secondo gradino del podio. Il fatto è che stai vivendo giornate di grande fermento: è normale sentirsi stanchi, di tanto in tanto, ma si tratta di una stanchezza “buona”, di chi lavora sodo. Consiglio: non fare le ore piccole, riposati!

1° – Vergine

Oggi sarai protagonista indiscusso di questa giornata, grazie a un cielo particolarmente forte. Non restartene con le mani in mano, ma esci allo scoperto, nel lavoro e in amore. Consiglio: candidati, fissa colloqui, esponi le tue idee, prendi contatti, in poche parole, mettiti in gioco.