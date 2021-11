Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani sabato 13 novembre 2021, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Come inizierà il fine settimana dei primi quattro segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprirlo, leggi la seguente anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come profila l’oroscopo di Branko domani l’Ariete sarà coinvolto in alcuni giochi di seduzione. Occhio a non esagerare! Per il Toro domani sarà una giornata molto stuzzicante in amore. Chissà che un’amicizia non si trasformi in qualcosa di più profondo. I Gemelli dovranno fare i conti con un calo fisico provocato dalla Luna in quadratura. Nelle prossime ore potrebbero riacutizzarsi dei disturbi cronici. Infine, domani il cuore dei nati in Cancro potrebbe ricominciare a battere per una persona.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per l’Ariete comincerà un fine settimana molto stimolante che avrà il suo apice domenica, con l’ingresso della Luna nel suo cielo. Il Toro domani riuscirà a ritrovare un po’ di serenità, dopo le ultime le tensioni degli ultimi giorni. I Gemelli si sentiranno particolarmente giù, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Infine, domani il Cancro sentirà un desiderio impellente di chiarire un rapporto, capire cosa non sta funzionando.