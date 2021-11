Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, sabato 13 novembre 2021, ricolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Eccoci arrivati alle porte di un nuovo weekend. Comincerà in maniera positiva per i quattro segni centrali dello zodiaco? Per scoprirlo, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due apprezzati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone sarà alle prese con un segreto di famiglia tornato a galla. Occorrerà particolare prudenza. La Vergine, invece, domani dovrà fronteggiare gli effetti negativi di una Luna in opposizione. Nel corso della giornata accuserà qualche piccolo fastidio fisico, un po’ di nervosismo la stanchezza maturata nei giorni scorsi. La Bilancia dovrà rimboccarsi le maniche e impegnarsi per crescere a livello professionale. Bel weekend per i nati in Scorpione che potranno riportare l’amore in primo piano.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone dovrebbe dare più spazio ai sentimenti, perché con un cielo del genere, potrà recuperare emozioni intense, che non sentiva da tempo. La Vergine domani dovrà tenere a bada un nervosismo crescente. Meglio fare attenzione! Due giornate stimolanti attendono la Bilancia che potrà finalmente affrontare un chiarimento importante con una persona. Lo Scorpione potrà contare sulla complicità di Luna e Venere per recuperare in amore, fare nuovi incontri o riavvicinarsi a qualcuno.