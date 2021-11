Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 12 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 12 novembre 2021. Mentre la settimana lavorativa sta per volgere al termine, un nuovo weekend si affaccia. Partirà col piede giusto? Se vuoi scoprirlo, basta seguire ogni giorno l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi si preannuncia una giornata nervosa. Tu sarai irritato e faticherai a contenere un certo malcontento. Meglio evitare le discussioni, facendosi scivolare le cose addosso. Consiglio: non cadere nella trappola delle provocazioni.

11° – Sagittario

Oggi dovrai fare i conti con la Luna in quadratura. Nel corso della giornata potresti incappare in qualche ritardo, contrattempo oppure salirà un po’ di stanchezza accumulata nel tempo. Cerca di fare lo stretto necessario e nulla di più. Consiglio: non ti strapazzare!

10° – Vergine

Anche se sei uno fra i segni del momento, nelle prossime 24 ore dovrai fronteggiare gli effetti di una Luna in opposizione. Nel corso di questo giorno potresti accusare un lieve calo fisico , qualche fastidio oppure delle discussioni accese. Consiglio: sii prudente e non t’infilare in situazioni complicate.

9° – Ariete

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi starai un po’ meglio rispetto ai giorni appena trascorsi, anche se la giornata migliore sarà domenica con la Luna nel segno! Dovresti sfruttare questo momento per recuperare in amore, riavvicinarti al partner. Consiglio: programma qualcosa di piacevole da vivere in famiglia.

Posizioni tiepide

8° – Acquario

Oggi ritroverai un po’ di tranquillità dopo gli ultimi giorni parecchio frenetici. Approfitta di questa piccola tregua dai doveri di ogni giorno, per staccare la spina, ricaricare le pile e passare del tempo con il partner. Consiglio: fai attenzione a come ti muoverai, perché nelle prossime ore avrai la testa fra le nuvole!

7° – Bilancia

Oggi si profila un giorno molto interessante per le idee, le intuizioni e le relazioni. Sfruttalo al massimo, annotando le tue intuizioni, le ispirazioni o per rimediare a un dissapore che si è creato con il partner. Consiglio: non rimandare niente a domenica, perché avrai la Luna in opposizione!

6° – Leone

Secondo l’oroscopo di oggi ti alzerai da letto con una bella dose di energia e più forza rispetto agli ultimi giorni. Ti saranno utili, per affrontare i tuoi problemi di lavoro, ancora non risolti. Consiglio: approfitta di questo fine settimana per riconciliarti con il partner, se di recente c’è stata maretta.

5° – Toro

Oggi potrai contare sull’energia e la vitalità che ti regalerà la Luna in Pesci. Impiegale per dedicarti all’amore, al tuo rapporto di coppia, forse un po’ troppo spesso sacrificato per colpa dei problemi di lavoro. Consiglio: Cerca nell’amore un rifugio, il conforto che ti è mancato nei giorni scorsi.

Posizioni bollenti

4° – Scorpione

Oggi dovrai usare l’influenza benevola della Luna per ritrovare la tua passionalità, la voglia di amare, di provare emozioni intense e dichiararti a una persona. Dai spazio ai sentimenti! Consiglio: metti da parte le preoccupazioni riguardo la vita pratica e concentrati su quella amorosa.

3° – Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai di diritto nelle posizioni bollenti, nonostante quella Venere dissonante. Il fatto è che tu hai da poco ritrovato forza e sicurezza in te stesso e sei determinato a fare chiarezza in amore. Consiglio: la tua storia merita davvero di continuare? È tempo di darti una risposta.

2° – Capricorno

Oggi sarai ancora uno fra i segni protagonisti della giornata. La Luna in buona posizione, Venere nel tuo spazio zodiacale: potrai riprendere in mano la tua vita sentimentale e darle una direzione migliore. Anche sul lavoro si preannunciano novità eclatanti. Consiglio: lasciati guidare dal tuo intuito.

1° – Pesci

Oggi meriti senza dubbio il primo gradino del podio, grazie al passaggio lunare nel segno. Sarà un fine settimana memorabile, perché finalmente, dopo tanto tempo, avrai la possibilità di recuperare la serenità in amore. Ti aspettano giorni illuminanti in cui saprai con certezza cosa fare del tuo futuro. Consiglio: dai retta alla tua parte intuitiva.