Oroscopo Paolo Fox domani, 13 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 13 novembre 2021. Dopo una settimana che ha messo a dura prova molti segni zodiacali, ci prepariamo a vivere un nuovo weekend. Nelle prossime ore la Luna passerà nel cielo dei Pesci, decisa a rilanciare l’amore dello Scorpione e del Cancro. Venere in Capricorno darà manforte ai Toro più insoddisfatti. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend molto stimolante che avrà il suo apice domenica, con la Luna nel segno. Nel lavoro se ci sono ancora problemi, sforzati di passarci sopra. In amore servirà cautela, specialmente a chi sentirà un desiderio segreto di vivere emozioni “non permesse”, al di fuori del rapporto di coppia. Attenzione ai rischi!

Toro

Domani inizierà un weekend che ti permetterà di recuperare un po’ di serenità in più. Per mantenerla, dovrai impegnarti a chiarire con chi ti ha fatto arrabbiare nei giorni scorsi o, perfino, a tenere a distanza le persone che sul lavoro ti hanno ferito. Goditi le prossime 48 ore, perché potrebbero regalarti emozioni piacevoli.

Gemelli

Domani sarai piuttosto giù, dal punto di vista fisico ed emotivo. Sarà di vitale importanza non rivangare le tensioni nate lo scorso weekend, altrimenti finirai con lo sciuparti anche questo fine settimana. Domenica può essere una giornata migliore, ma tu dovrai fare attenzione e gestire al meglio il tuo malumore.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno particolare, in cui potresti emergere l’urgenza di chiarire con una persona. Non rimandare a domenica, perché potresti diventare più nervoso. Stai per cominciare un periodo di quattro mesi molto promettenti: tornerai protagonista indiscusso della tua vita e tutto ciò che ti ha fattor soffrire, se ne andrà! Adesso l’importante è ritrovare la tranquillità.

Leone

Domani, ma soprattutto domenica, saranno due giorni che potrebbero regalarti emozioni intense in amore. Prova a dare spazio ai sentimenti, perché con la Luna in buon aspetto tutto sarà possibile. Perfino fare un incontro speciale, a patto che tu lo desideri.

Vergine

Domani comincerà un fine settimana molto delicato. Tu dovrai tenere a bada un nervosismo crescente. Sarà solo un momento di passaggio che finirà già da domenica pomeriggio. Nel frattempo, sforzati di non scivolare dentro qualche discussione, rimanda ogni chiarimento al giorno dopo!

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate illuminanti. Tu sarai spinto ad approfondire un rapporto, d’amore o di amicizia, che non ti convince del tutto. Vorrai tentare un chiarimento, scoprire cosa nasconde la persona o perché non capisce le tue ragioni. O forse sei tu a non comprendere le sue?

Scorpione

Domani dovrai sfruttare come meglio potrai la benevolenza di Luna e Venere per riportare l‘amore in primo piano. È vero che i problemi di lavoro assorbono gran parte delle tue energie, ma prova a dare più spazio ai sentimenti. Il malcontento nella professione potrebbe dipendere dal fatto che sei attorniato da persone inadeguate, che ti hanno creato complicazioni. Gli Scorpione in cerca di un impiego, invece, potranno contare sull’aiuto di Mercurio per ottenere presto una soluzione, anche solo part-time.

Sagittario

Domani potresti portarti dietro le tensioni o il disagio emerso il giorno prima. Forse c’è qualcuno che tenta di limitare la tua capacità di azione, che approfitta di te, senza riconoscere il tuo valore. Prova a non cadere nelle provocazioni, ma sforzarti di tenere lontano tutto ciò che ti sta suscitando del malumore.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani ti aspetta una giornata importante in amore, mentre da domenica pomeriggio potrebbe salire un po’ di malumore. Sfrutta le prossime 24 ore, così come i prossimi quattro mesi, per cogliere ogni opportunità che le stelle ti offriranno, in amore, ma non solo! Anche i single dovrebbero rimettersi in gioco e non sprecare questo momento.

Acquario

Domani e domenica saranno 48 ore utile per rimediare a un attrito che si era creato in amore. Concentrati sul tuo rapporto di coppia, prova a recuperare la sintonia con il partner. In questi giorni ti converrà mettere un po’ da parte i tuoi doveri e i compiti di tutti i giorni, per dare spazio ai sentimenti.

Pesci

Domani comincerà a tutti gli effetti un periodo di profonda crescita che porterà molte novità nella tua vita, sia sentimentale, sia professionale. Se avrai la forza di lasciare andare il tuo passato, una volta per tutte, potrai aprirti e cogliere ogni nuova opportunità che il cielo ti manderà. Entro febbraio ci saranno occasioni d’oro per il lavoro!