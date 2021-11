Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 13 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 13 novembre 2021. Il weekend è appena cominciato. La Luna transita nel segno dei Pesci e regala vitalità ai segni d’acqua. Venere in Capricorno protegge i sentimenti dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Ecco l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai afflitto da un profondo malessere. Sforzati di non rispolverare vecchie tensioni nate lo scorso fine settimana altrimenti finirai con lo stare male anche nelle prossime ore. Consiglio: Cerca di non scivolare nel pessimismo.

11° – Vergine

Oggi dovrai affrontare un nuvolone di passaggio provocato dall’opposizione della Luna. È probabile che ti sentirai più nervoso del solito e faticherai a sopportare le provocazioni o dei ritardi. Consiglio: cerca di mantenere i nervi saldi. Da domenica starai molto meglio.

10° – Sagittario

La Luna in quadratura ti sta creando problemi già da un giorno. Forse attraverso dei contrattempi oppure delle persone intente a ostacolarti, a metterti in cattiva luce. Consiglio: non cadere nella trappola delle provocazioni, ma tieni a distanza qualsiasi fonte di malessere.

9° – Ariete

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi Venere nel segno del Capricorno potrebbe stuzzicarti un po’ troppo col rischio che cederai a qualche piccola trasgressione. Sii prudente! Consiglio: cerca di fare molta attenzione, se sei legato a una persona, altrimenti finirai con il perderla.

Posizioni tiepide

8° – Bilancia

Oggi ti accompagnerà per tutta la giornata una necessità profonda di chiarire con una persona. Se qualcosa non va, se ti senti poco compreso oppure sei tu a non capire le ragioni dell’altro, avrai un gran bisogno di parlarne. Consiglio: dovresti schiarirti le idee e capire cosa cerchi in un rapporto.

7° – Toro

Oggi finalmente potrai concederti una pausa di tranquillità, dopo una settimana che ti ha messo a dura prova. Nelle prossime 24 ore potrai recuperare in amore, provare emozioni piacevoli con la persona amata a patto che tu lasci fuori della porta di casa le tensioni nate nel lavoro. Consiglio: tieniti alla larga da chi negli ultimi giorni ti ha fatto arrabbiare.

6° – Leone

Secondo l’oroscopo di oggi dovresti concentrarti sull’amore. Con la Luna e Venere in buon aspetto la vita sentimentale potrà regalarti momenti ricchi di emozioni intense: non lasciarti sfuggire questa occasione! Consiglio: lasciati alle spalle i problemi di lavoro e concediti un fine settimana all’insegna dell’amore e degli affetti.

5° – Acquario

Oggi e domani le stelle ti incoraggeranno a rimediare a uno screzio creatosi con il partner. Dovresti prenderti una pausa dagli impegni di ogni giorno e dedicare le prossime 48 ore al tuo rapporto di coppia. Consiglio: è importante riportare la pace in casa, nella tua relazione, per affrontare al meglio i compiti della prossima settimana.

Posizioni bollenti

4° – Scorpione

Oggi dovresti scrollarti di dosso la tensione provocata dai problemi di lavoro e dare spazio ai sentimenti, alle emozioni. La Luna, Venere e Marte saranno dalla tua parte, felici di regalarti fascino e passionalità. Nessuno saprà resisterti! Consiglio: è tempo di uscire allo scoperto e mettersi in gioco in amore.

3° – Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sentirai un’urgenza incontenibile di affrontare un chiarimento con una persona. Fallo! Non ti trascinare cose taciute in futuro, perché potresti rovinare un periodo che sarà decisamente interessante. Consiglio: non rimandare nessuna discussione a domenica, perché sarà peggio!

2° – Pesci

Oggi avrai la piena certezza che la tua vita sta per avere una grande svolta. Durante le prossime settimane arriveranno novità incredibili, sia in amore, sia nel lavoro. Consiglio: buttati alle spalle il passato, i ricordi dolorosi. Non cominciare questa nuova fase della tua vita con fardelli inutili.

1° – Capricorno

Oggi si preannuncia una giornata memorabile, specialmente in amore. Nel corso delle prossime ore potresti fare progressi nel tuo rapporto di coppia oppure imbatterti in un incontro speciale. Consiglio: punta tutto su questo giorno e non aspettare domenica, perché il tuo umore potrebbe peggiorare.