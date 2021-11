Oroscopo Paolo Fox domani, 14 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 14 novembre 2021. Siamo in dirittura di arrivo anche questa settimana. La Luna si sposterà nel segno dell’Ariete e darà una boccata di ossigeno ai segni di fuoco. Mercurio in Scorpione offrirà presto nuove chance di lavoro ai segni d’acqua. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio ospiterai la Luna nel tuo cielo: ottime notizie! A poco a poco ritroverai più verve e passionalità. Forza! Anche se molti Ariete sono provati dal lavoro, dalle lotte continue per ottenere un risultato evidente. Molto presto il Sole tornerà attivo e ti offrirà più energia.

Toro

Domani sarà il momento più opportuni per dire basta: a una collaborazione, un progetto che non decolla, la gestione di un’attività. È tempo di cambiare rotta e trovarne una migliore. Forse qualcuno lo ha già fatto nei giorni scorsi. Stelle che promettono un recupero all’orizzonte!

Gemelli

Domani mattina sarai piuttosto giù di corda. Dal pomeriggio in avanti, grazie a un cambio di Luna favorevole, ritroverai più tranquillità. Chi nei giorni passati hai vissuto dei disagi in amore o in famiglia, avrà bisogno di recuperare. Sforzati di scacciare i pensieri cupi. Aggrappati, piuttosto, al tuo innato entusiasmo!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina ti sentirai bene, ma col passare delle ore crescerà un certo malcontento. In amore sarai assalito da alcune perplessità, da timori improvvisi che rischieranno di gettarti nello sconforto durante le ore pomeridiane.

Leone

Domani pomeriggio potrai contare sull’aiuto di una Luna favorevole che agevolerà i contatti, gli incontri e le emozioni positive. Sarà importante, perché negli ultimi giorni hai dovuto faticare parecchio. Sei uscito da una rossa crisi, da un contrasto faticoso con qualcuno. Meno male che dal pomeriggio in poi riuscirai a recuperare.

Vergine

Domani la domenica partirà in sordina, ma si riprenderà dal pomeriggio in poi. D’ora in avanti dovrai trovare il coraggio di metterti in gioco, anche in amore, perché queste stelle saranno dalla tua parte. Chi sta portando avanti una relazione nascosta, dovrà uscire allo scoperto, avere la forza di dichiarare il suo amore alla luce del sole.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà una giornata da prendere con le pinze. In mattinata potrebbero nascere tensioni con qualcuno, con chi ti ha già provocato problemi in passato. Dal pomeriggio in poi, oltretutto, la Luna sarà in opposizione. Come conseguenza, potresti sentirti un po’ fiacco o nervoso. Sii prudente!

Scorpione

Domani ti aspetta un giorno intrigante per i sentimenti, specie durante le ore mattutine. Crescerà la voglia di amore nei single, in chi è stato solo troppo a lungo. L’unico tuo cruccio rimane il lavoro, dove prevale ancora una profonda insoddisfazione. Attenzione ai soldi! Anche chi di recente ha affrontato dei cambiamenti, potrebbe fare i conti ancora con delle delusioni.

Sagittario

Domani ti alzerai dal letto svogliatamente. Si preannuncia una domenica molto lenta. Per fortuna, dal pomeriggio in poi ritroverai più grinta e vitalità: ti converrà puntare sulla seconda metà della giornata! La serata potrebbe risultare interessante per l’amore.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani pomeriggio e in serata cominceranno a mancarti i tuoi spazi, avrai bisogno di startene un po’ per i fatti tuoi. Nei prossimi mesi avrai stelle molto importanti che ti aiuteranno a realizzare cose importanti. Molto bene se hai già al tuo fianco persone ambiziose e propositive come te!

Acquario

Domani dovresti staccare il cervello dai doveri quotidiani e regalarti un po’ di relax. Ni giorni passati sei stato particolarmente distratto: se hai perso qualcosa, cerca di correre ai ripari! L’importante sarà non spazientirsi in amore, anche se certe volte ti manca un po’ di passionalità, qualche emozioni in più

Pesci

Domani mattina ti sentirai particolarmente attivo ed energico. Finalmente hai cominciato un nuovo capitolo della tua vita, molto più felice e interessante. D’ora in poi ti sbarazzerai sempre più dei legami passati, dei ricordi dolorosi e delle persone che ti hanno fatto soffrire. Sarai pronto a guardare avanti, verso un futuro che si prospetta ricco di opportunità.