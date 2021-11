Oroscopo Branko domani, 15 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani lunedì 15 novembre 2021. Il fine settimana sta per volgere al termine e un nuovo lunedì è alle porte. Come partirà la settimana di Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani, con la Luna nel segno a darti supporto, potrai andare dritto allo scopo che ti sei prefissato. Approfitta di questa giornata, perché le stelle sgombereranno la tua strada dagli ostacoli che hai incontrato in passato.

Toro

Domani, come suggerisce il famoso astrologo Branko, non dovrai forzare una situazione, anche se vorresti trovare la soluzione al più presto. Lascia che le cose si evolvano in maniera spontanea e naturale e vedrai che tutto si sistemerà nel migliore dei modi.

Gemelli

Domani ritroverai una buona vitalità e l’entusiasmo che ti è mancato durante il fine settimana. Nelle prossime ore saranno favorite in special modo le relazioni con gli altri. Dovresti approfittarne, per dedicarti alla vita sociale, uscire, incontrare nuove gente.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata ad alto rischio discussioni: sii prudente! Nel corso delle ore potresti incappare in una persona che ti dirà di no. Cerca di non perdere le staffe, ma mantieni la calma e il sangue freddo.

Leone

Domani potrebbe saltare fuori la possibilità di una prossima missione all’estero per qualcuno, forse per i Leone più giovani. Non fatevela sfuggire, perché potrebbe rivelarsi importante per il vostro futuro. L’importante sarà ragionare con calma, studiare ogni passo, non fare scelte frettolose.

Vergine

Domani potrai ritrovare un’intesa profonda con la persona amata: approfittane, specie se di recente ci sono stati piccole dissapori nella coppia. I nati in Vergine single avranno diverse chance interessanti, a patto che mollino il loro riserbo e si buttino nella mischia.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà una giornata indaffarata. Nelle prossime ore potresti essere preso da alcune trattative importanti: sii cauto, perché con la Luna in opposizione potresti avere qualche piccolo intoppo, dei ritardi o contrattempi.

Scorpione

Domani è probabile che parteciperai a una gara in cui dovrai mettere in mostra tutta la tua bravura. La spunterà chi sarà più abile e preparato. Preparati ad affilare gli artigli, raccogliere tutta la tua grinta e usare una strategia efficace. Avrai buone chance di farcela!

Sagittario

Domani, grazie alla complicità di una magnifica Luna in Ariete, sarà una giornata intrigante per l’amore. I Sagittario in cerca di nuove avventure, storie part-time, flirt eccitanti potranno uscire allo scoperto: nelle prossime ore saranno accontentati.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani la tua famiglia, i figli richiederanno la tua attenzione. Se dovessero nascere piccole tensioni, alcuni scontri, sforzati di mantenere la calma. Prova ad ascoltare le loro ragioni, invece di arrabbiarti.

Acquario

Domani sarà una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore dovrai prestare attenzione alla tua forma fisica. Se assumerai un farmaco, dovresti leggere bene le avvertenze. Occhio agli eccessi, non strapazzarti troppo! Meglio restare sotto controllo.

Pesci

Domani sarà una giornata molto fruttuosa nel lavoro. Sarai occupato a portare avanti una trattativa, a contrattare per concludere un affare in maniera vantaggiosa. Sappi che ci saranno ottime possibilità di farcela! E sarà solo un assaggio di cosa potrai aspettarti da qui in avanti.