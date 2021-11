Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 14 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 14 novembre 2021. Anche questa settimana sta per finire. Nel corso di questa giornata la Luna saluterà il segno dei Pesci, per traslocare in Ariete e portare una ventata di energia ad Ariete, Leone e Sagittario. Buon recupero anche per i nati in Gemelli e la Vergine. Vuoi saperne di più? Ecco l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una domenica decisamente faticosa. Già dal mattino potresti avere problemi, dei momenti di nervosismo con una persona che ti ha fatto arrabbiare in passato. Nelle ore pomeridiane la Luna diventerà opposta e metterà il carico da 90. È probabile che avvertirai ancora più irritazione e una stanchezza crescente.

11° – Cancro

Oggi dovrai fare particolare attenzione, se non vorrai scivolare in qualche momento di sconforto. Nel pomeriggio potresti essere colto d’improvviso da alcuni timori o perplessità riguardo il tuo rapporto di coppia: liberatene! Non cadere nella trappola dei pensieri negativi.

10° – Gemelli

Oggi ti sveglierai abbastanza fiacco e giù di corda, ma dal pomeriggio in poi riuscirai a recuperare un po’ di tranquillità in più. Approfittane, per ritrovare il sorriso, specie se negli ultimi giorni sei stato afflitto da alcuni disagi riguardo il tuo amore o i rapporti in famiglia. Scrollati di dosso ogni pensiero cupo!

9° – Vergine

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi la tua domenica partirà sottotono, ma migliorerà con il trascorrere delle ore. Arriverai in serata molto più sereno di quando ti sarai alzato dal letto. È tempo di raccogliere la forza e il coraggio di mettersi in gioco, perché nei prossimi giorni avrai stelle che promettono nuove opportunità, in amore e nel lavoro.

Posizioni tiepide

8° – Sagittario

Oggi comincerai la giornata a rallentatore. Questa sorta di pigrizia ti accompagnerà fino al pomeriggio, dopodiché potrai piano piano recuperare grinta e vitalità. Meglio concentrare gli appuntamenti alla seconda parte della domenica e fare poco, giusto lo stretto necessario, al mattino. Serata stuzzicante per l’amore.

7° – Toro

Oggi ti alzerai con la voglia di mettere un punto a tutte quelle situazioni di lavoro che non stanno funzionando, che siano collaborazioni, progetti o attività in proprio. Ti senti con le spalle al muro: l’unica strada da percorrere è quella che porterà a un cambiamento radicale. Per fortuna, le prossime giornate ti aiuteranno a recuperare terreno.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi potrai concederti alcune ore di puro relax. te lo sei meritato, perché hai lavorato sodo durante la settimana. Oltre ai molti pensieri, fin troppi doveri e responsabilità, nei giorni scorsi hai dovuto fare i conti anche con momenti di distrazione. Nelle prossime ore potresti ritrovarti a chiedere dove hai posato le chiavi o lo smartphone. In amore servirà più pazienza e comprensione.

5° – Capricorno

Oggi potresti sentire il bisogno di isolarti, per ricaricare le pile. La tua amata solitudine è l’unico luogo dove riesci a fare il pieno di energia, quando sei del tutto scarico. Asseconda questa necessità, perché ti aspetta una settimana ricca di nuove opportunità, di chance e progetti ambiziosi. Speriamo che tu abbia intorno a te persone all’altezza dei tuoi sogni.

Posizioni bollenti

4° – Leone

Oggi potrai regalarti una pausa dai problemi e dai conflitti vissuti nei giorni appena trascorsi. Si preannuncia una domenica stimolante per gli incontri, le relazioni, le belle emozioni: goditela al meglio, lasciando fuori dalla porta le tue preoccupazioni pratiche. Nelle ore pomeridiane crescerà perfino la tua vitalità. perché non organizzi qualcosa di piacevole per la serata?

3° – Scorpione

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica si profila una domenica particolarmente allettante per i sentimenti. Le prime ore della giornata regaleranno più energia e stimoli, un desiderio di rimettersi in gioco anche nei single più caparbi. Per questo giorno metti da parte i pensieri riguardo il lavoro e regalati un break più che meritato.

2° – Pesci

Oggi con la Luna ancora nel tuo segno, sebbene per poche ore, potrai dire addio alla tua vecchia vita e guardare avanti. Ti aspettano mesi intriganti, pieni di possibilità interessanti, occasioni d’oro da cogliere al volo. Finalmente anche i Pesci più recidivi, quelli che hanno sofferto molto in amore, riusciranno a voltare pagina.

1° – Ariete

Oggi sarai di nuovo energico, motivato, volenteroso, grazie all’ingresso della Luna nel tuo cielo dalla seconda metà della giornata. Approfittane, per goderti la domenica! Questo consiglio varrà ancora di più per gli Ariete che negli ultimi tempi hai dovuto battagliare sul lavoro per andare avanti. Tieni duro! Molto presto la tua condizione migliorerà.