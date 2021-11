Oroscopo Paolo Fox domani, 15 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 15 novembre 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. Una Luna energica sarà ancora in Ariete, mentre il passionale Marte si troverà nel segno dello Scorpione. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un giorno molto importante, attivo ed energico, grazie al transito della Luna nel segno. Sarà un assaggio di cosa ti accadrà dal 22 in poi, quando inizierai seriamente a riconquistare il terreno perso. In amore, però, dovrai avere ancora particolare prudenza.

Toro

Domani dovrai cominciare a riflettere sul tuo futuro, capire quale strada professionale percorrere. Forse opterai per un cambiamento radicale della tua attività, perfino dei tuoi interessi. Venere in buon aspetto darà manforte all’amore. Anche i cuori solitari avranno molte chance di incontrare la loro anima gemella.

Gemelli

Domani comincerà una settimana piena di energia e di emozioni positive. È probabile che Giove e Saturni in aspetto favorevole abbiano già suggerito la via da seguire e voi, Gemelli, saprete di certo trovare nuovi stimoli per rimettervi in moto. Le emozioni saranno grandi protagoniste dei prossimi quindici giorni! Attenzione solo ai soldi.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani dovrai usare molta cautela in amore, perché la Luna sarà contraria. In generale, dovresti cominciare a cambiare la tua vita a livello professionale e affettivo, emotivo. Negli ultimi tempi è emersa un po’ di stanchezza nei confronti delle stesse frequentazioni, dei soliti amici. Qualcuno forse ha già iniziato a rivoluzionare un aspetto della propria vita, con un progetto nuovo, un’attività diversa.

Leone

Da domani dovrai cercare di gestire al meglio il nervosismo. Purtroppo, in questo periodo stai affrontando dei momenti complicati nel lavoro e con i soldi. Dovrai stringere i denti e andare avanti. I tuoi sforzi alla fine saranno premiati, ma dovrai aspettare fino a maggio del 2022, quando Giove sarà in ottima posizione. Alla fine, il successo ci sarà anche per te!

Vergine

Domani comincerai la settimana con un po’ di stanchezza in più. Nonostante questo sei uno fra i segni favoriti di questo momento, sotto ogni punto di vista. Da qui in poi riscuoterai molti apprezzamenti, per cui non aver timore di metterti in gioco. Venere in ottimo aspetto risveglierà l’amore. Chi sta portando avanti un rapporto ingarbugliato, potrà fare chiarezza senza soffrire.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e martedì occorrerà estrema cautela in famiglia, perché la Luna opposta potrebbe provocare nuovi dissapori. Questa attenzione sarà ancora più necessaria se c’è qualcuno che non apprezza ciò che stai facendo. Rinvia a mercoledì ogni discussione! La settimana che sta per partire sarà caratterizzata da diverse sfide: servirà un po’ di prudenza durante tutte le giornate.

Scorpione

Domani avrai ancora il Sole nel segno a riempirti di energia. E ti tronerà utile, perché in questo momento stai affrontando un cambiamento grosso o stai cercando di superare un conflitto. Davanti a te hai buone prospettive, ma potresti sentirti molto agitato, soprattutto tra mercoledì e giovedì. È normale faticare un po’ per adattarsi alle novità.

Sagittario

Domani e dopo domani saranno due giorni positivi, con la Luna favorevole. Nelle prossime ore potrebbe risvegliarsi un sentimento, la voglia di amare. Sappi che tutto quello che muoverà i primi passi in questi giorni, potrà avere un futuro duraturo. Cerca solo di non perdere tempo dietro una storia poco convincente.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani e martedì la Luna in dissonanza potrebbe farti provare più stanchezza del solito. Le giornate saranno interessanti, ma arriverai alla sera sfiancato. A parte questo, sei in assoluto il protagonista di questo periodo. Adesso che hai le idee più chiare, una schiera di alleati importanti in cielo, potrai realizzare molte cose importanti, già nei prossimi giorni.

Acquario

Domani partirà un’altra settimana contraddistinta da qualche perplessità nel lavoro e con i soldi. Il Sole, Mercurio e Marte in aspetto contrario potrebbero suscitare qualche insicurezza in più a livello professionale, anche in chi ha molta esperienza e capacità di azione. Adesso però hai voglia di prenderti le tue soddisfazioni! Se negli ultimi tempi hai lavorato su un progetto che non sta rendendo, forse è arrivato il momento di cambiare.

Pesci

Domani sarà una giornata interessante, come un po’ tutta la settimana. Hai appena iniziato un processo di crescita importante per ritrovare la serenità che è mancata nella tua vita. Chi ha vissuto una separazione o un problema grande, adesso deve cercare di andare avanti. L’unico ostacolo, ora, è rappresentato da te: se non vorrai progredire, le stelle potranno fare ben poco.