Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 15 al 21 novembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021. La settimana comincerà con la Luna in Ariete e Venere nel segno del Capricorno. Quali segni beneficeranno della loro influenza benevola? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà col piede giusto! Lunedì potrai procedere dritto al tuo scopo, senza intoppi. Mercoledì si preannuncia una giornata molto interessante per le trattative e gli affari. Domenica avrai modo di esprimere tutto il tuo potere seduttivo.

Toro

La settimana comincerà con qualche piccola complicazione. Lunedì, infatti, sarà importante non forzare una situazione, ma lasciare che le cose si sviluppino in modo naturale. Martedì sarà un giorno complicato: occhio alla salute, ai piccoli disturbi fisici. Giovedì sarai alle prese con una sfida difficile che richiederà forza e tenacia.

Gemelli

Lunedì sarà la giornata ideale per dedicarsi alla vita sociale, incontrare nuova gente, allargare i contatti. Martedì qualche Gemelli sarà alle prese con un progetto ambizioso: le stelle saranno dalla vostra parte! Giovedì sarà un giorno contraddistinto da imprevisti irritanti: servirà molta pazienza.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì dovrai avere calma e sangue freddo, se qualcuno ti dirà di no. Mercoledì, per fortuna, se sarai in difficoltà, potrai contare sul prezioso aiuto degli amici. Venerdì sarà una giornata di buoni incontri.

Leone

Lunedì potrebbe spuntare l’opportunità di una missione all’estero particolarmente interessante. Mercoledì servirà cautela, altrimenti finirai col farti sopraffare dalla gelosia, da troppa invidia. Venerdì un plenilunio stressante ti metterà a dura prova: sii prudente!

Vergine

Lunedì si profila un giorno intrigante in amore. Sarà possibile recuperare un’intesa di coppia profonda. Martedì sarai occupato nella gestione di soldi e beni, del patrimonio di famiglia. Mercoledì, invece, l’amore tornerà in primo piano. Per qualcuno potrebbe esserci perfino una fuga d’amore nell’aria…

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì sarai alle prese con alcune trattative delicate. Giovedì, se sarai in difficoltà, potrai contare sull’aiuto dei parenti. Non sarai da solo! Domenica potrebbero spuntare delle occasioni di lavoro interessanti, la possibilità di fare un viaggio importante.

Scorpione

Lunedì sarai impegnato in una gara in cui dovrai mostrare tutta la tua bravura ed esperienza. Mercoledì un ex spunterà per avanzare delle richieste. Cerca di avere calma e sangue freddo. Sabato sarà la giornata perfetta per cercare uno sponsor che possa finanziare un tuo progetto: le stelle saranno dalla tua parte!

Sagittario

La tua settimana comincerà con un lunedì stuzzicante in amore: le stelle favoriranno soprattutto le avventure e i flirt. Mercoledì sarai richiamato con i piedi a terra, perché dovrai smaltire un bel po’ di lavoro arretrato. Giovedì sarà il giorno ideale per esporsi, fare domanda, candidarsi per un lavoro nuovo.

Capricorno

Come avvisa l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera turbolenta. Lunedì potrebbero esserci piccole complicazioni in famiglia, con i figli. Martedì le stelle ti inviteranno a comportanti in maniera meno testarda, ma più accondiscendente. Il weekend ti vedrà primo in classifica: sarai affamato di successo. Sappi che le stelle saranno con te!

Acquario

Lunedì si prospetta una giornata un po’ pesante. Sarà importante curare la forma fisica, non strapazzarsi troppo. Per fortuna, martedì andrà meglio e potrai contare sul supporto di un valido team di lavoro. La settimana si concluderà con un magnifico weekend all’insegna dell’amore.

Pesci

Lunedì sarai occupato a chiudere un buon affare in maniera vantaggiosa, mentre martedì potrai contare sull’aiuto delle stelle per trattare in una compravendita immobiliare. Venerdì un plenilunio romantico ti farà vivere emozioni che non provavi da tempo.