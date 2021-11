Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 15 al 21 novembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi a dura prova dalle stelle? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà alla grande, con la Luna nel segno. Lunedì 15 e martedì 16 sarai pieno di energia e vitalità: approfittane, per fare passi avanti, dedicarti a qualcosa di importante. Nel lavoro ci sarà da battagliare ancora: resisti, perché dal 22 novembre le cose cominceranno a migliorare. In amore servirà ancora prudenza.

Toro

La tua settimana sarà piuttosto impegnativa. Con Venere dalla tua parte ti sarà possibile affrontare un cambio di rotta nel lavoro. difficile, ma necessario. Non rimandare più! In amore potrai recuperare l’armonia che ti è mancata negli ultimi tempi. Occhio a giovedì 18, perché si preannuncia una giornata particolarmente agitata. Sentirai un bisogno crescente di allontanarti da tutto ciò che ti fa stare male.

Gemelli

Da domani sarà indispensabile cominciare a risolvere i tuoi problemi di lavoro, le dispute o questioni ancora aperte. Non portartele dietro al nuovo anno, perché il 2022 nascerà con qualche incertezza proprio per ciò che riguarda gli accordi. Comunque sappi che quello che ha consolidato il 2021, il prossimo anno non lo distruggerà. Cautela in famiglia, soprattutto tra genitori e figli, tra fratelli o parenti.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con giorni un po’ pepati. Lunedì 15 e martedì 16 la Luna sarà in aspetto contrario: occhio ai rapporti di coppia che di recente hanno vissuto un calo o un piccolo conflitto. Nel lavoro è tempo di guardarsi attorno e cominciare a seminare. La fine di novembre potrebbe già offrirti nuove opportunità interessanti.

Leone

Si profila un’altra settimana piuttosto complicata sul fronte lavorativo. Dovrai stringere i denti fino al 22 novembre; da quel giorno in poi sarà possibile aspettarsi delle novità, alcuni miglioramenti. Nel frattempo, sforzati di tenere il tuo enorme orgoglio sotto controllo. In amore le cose andranno meglio rispetto alla scorsa settimana. Servirà un po’ di prudenza in più tra mercoledì 17 e giovedì 18.

Vergine

La settimana sarà ricca di stimoli e nuove occasioni da cogliere al volo. Con Venere di nuovo attiva, Mercurio in buona posizione la tua vita professionale è illuminata. Se dovrai risolvere un problema, sfrutta le prossime giornate, perché le stelle ti forniranno tutte le risorse necessarie. In amore è tempo di uscire allo scoperto e abbandonare ogni riserbo. Giovedì 18 sarà un giorno particolarmente intrigante.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana partirà con il piede sbagliato. Tra lunedì 15 e martedì 16 dovrai gestire al meglio il tuo nervosismo, perché potrebbe farti litigare con qualcuno. Occhio alle polemiche! Da mercoledì l’umore tornerà più sereno. Da venerdì 19 arriveranno le informazioni e le intuizioni utili per raggiungere uno scopo che ti sei prefissato. In amore dovresti sfruttare le prossime giornate, perché dal 22 del mese diventerai più diffidente nei confronti del prossimo.

Scorpione

Purtroppo novembre non è un mese che offre tante nuove opportunità di lavoro. Malgrado la grande agitazione con cui stai convivendo da mesi, la tua situazione economica è un po’ più positiva. Dovresti dare respiro alla tua figura professionale, er recuperare lo stallo del passato. In compenso sono giorni caldi per l’amore. Occorrer un po’ di cautela tra mercoledì 17 e giovedì 18, perché avrai la Luna in opposizione: il rischio di conflitti sarà altissimo!

Sagittario

La settimana comincerà con un’ottima Luna che faciliterà le comunicazioni, il dialogo, i rapporti interpersonali. Nel lavoro continuerà un buon recupero, seppure lento. Dal 22, però, vedrai una bella accelerazione, per cui sii paziente fino ad allora. In amore sono particolarmente promettenti le giornate di lunedì 15 e martedì 16. Le emozioni potranno nascere in ogni momento. Stai maturando la certezza che da qui in avanti ti sarà possibile rimetterti in gioco, dedicarti su un progetto nuovo.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà ricca di input, idee e nuove occasioni. Molto interessante il weekend tra venerdì 19 e domenica 21 grazie a un bel trigono tra Urano e Venere. Avrai ispirazioni davvero speciali! Anche in amore stai vivendo un momento magico, grazie alla presenza benevola di Venere. I giorni dal 17 al 21 saranno particolarmente invitanti per i Capricorno in cerca di avventure veloci o di consolazione.

Acquario

Per fortuna la tua settimana comincerà in maniera alquanto serena, grazie a una buona Luna. Ricordati, però, che nel lavoro e nei rapporti sociali dovrai mantenere una certa diplomazia, perché in quest’anno hai perso molti riferimenti, ma ne hai guadagnati di nuovi. Alcuni cambiamenti sono stati necessari! In amore dovresti sfruttare le prossime giornate per riportare l’armonia nella coppia. Questo oroscopo è positivo anche per chi è solo da tempo, sebbene le vere opportunità arriveranno a partire da mercoledì 24.

Pesci

Man mano che si avvicina dicembre tu starai sempre meglio e avrai più chance di successo. Nel lavoro chi si è saputo mettere in gioco negli ultimi giorni, comincerà a vedere i primi frutti. In generale, arriverà un periodo generoso per tutti. Questo non vuol dire che la fortuna arriverà in automatico, ma le tue iniziative potranno scorrere meglio, senza intoppi. Anche in amore è appena iniziato un recupero importante. Chi si è lasciato da poco, potrebbe perfino trovare molto presto una bella sostituzione.