Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani martedì 16 novembre 2021. La settimana è appena cominciata, ma già preannuncia molte novità nel cielo. Quali segni zodiacali saranno avvantaggiati dalle stelle nelle prossime ore? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai una giornata illuminante. Il tuo cervello ha ricominciato a funzionare a dovere, adesso ti senti pronto ad approfondire. D’ora in poi riuscirai a vedere i retroscena che stanno dietro le manovre che ostacolano o favoriscono i tuoi affari.

Toro

Domani, come suggerisce il famoso astrologo Branko domani dovrai avere prudenza: alla guida, nel maneggiare oggetti taglienti, nel relazionarti con gli altri. Nelle prossime ore potresti essere colto da momenti di nervosismo o di distrazione. Qualcuno soffrirà perfino di qualche piccolo disturbo fisico, forse ai denti o alle articolazioni.

Gemelli

Domani sarai alle prese con un progetto ambizioso da portare avanti. Dovresti darti da fare e sfruttare la benevolenza di Giove, Saturno e Mercurio. Le possibilità di farcela e ottenere belle soddisfazioni sarà concreta. Metti da parte ogni timore e buttati!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si profila un giorno piuttosto nervoso. Ti converrà usare estrema cautela, perché il rischio di ritrovarti nel bel mezzo di qualche scontro sarà altissimo. Cerca di avere calma e sangue freddo.

Leone

Domani sentirai un gran voglia di libertà crescere dentro di te, ma non saprai esattamente da cosa vorrai fuggire. Non riesci a capire con chiarezza cosa ti sta opprimendo e limitando adesso. Non agitarti inutilmente. Piuttosto lascia fare al cielo, perché saprà renderti cosa sta prendendo.

Vergine

Domani sarà una giornata molto fruttuosa, specialmente dal punto di vista pratico. Nelle prossime ore potrebbero arrivare buone notizie riguardo la tua situazione economica, i beni di famiglia, il tuo patrimonio. E sarà soltanto un piccolo assaggio di cosa potrà capitarti da qui in avanti!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potrebbero esserci degli imprevisti spiacevoli a cui fare fronte, come piccole spese per la casa. Se così fosse, non perdere le staffe, ma affronta il contrattempo mantenendo la calma e il sangue freddo.

Scorpione

Domani dovrai organizzarti, per affrontare al meglio una sfida. Dalla tua parte avrai il Sole, Mercurio e Marte decisi a darti manforte. L’importante sarà non prendere decisioni frettolose, ma riflettere con attenzione, prima di compiere ogni passo. Ricordati che Giove e Saturno in dissonanza potrebbero compromettere ogni mossa troppo azzardata.

Sagittario

Domani una splendida Luna in Ariete potrebbe risvegliare la passionalità che sembrava assopita, la tua voglia di amare. È probabile che vorrai tentare una corte serrata nei confronti della persona che ti piace. Fai solo attenzione a infilarti in situazioni complicate!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovresti cercare di comportarti in maniera meno ostinata, altrimenti finirai col discutere in famiglia. Prova a fare un passato indietro e ascoltare le ragioni dell’altro, senza controbattere. Sei troppo cocciuto!

Acquario

Domani si prospetta un’altra giornata piuttosto faticosa. In questo momento stai affrontando molte difficoltà e non vedi ancora i risultati che vorresti tu. Sii paziente! Nelle prossime ore sarai sostenuto da una squadra di validi alleati. Non sei da solo!

Pesci

Domani si preannuncia un giorno particolarmente fruttuoso per le questioni pratiche, le compravendite immobiliari. Le stelle favoriranno gli accordi, per cui se hai puntato un immobile che ti interessa particolarmente, dovresti muoverti nelle prossime ore, trattare.