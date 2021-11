Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 15 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 15 novembre 2021. Una nuova settimana novembrina è appena cominciata. La Luna illuminerà la giornata dei segni di fuoco, mentre Venere aiuterà i segni di terra a recuperare l’amore, e non solo. Vuoi saperne di più? Ecco l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai usare la massima cautela in famiglia. La Luna in aspetto opposto potrebbe provocare qualche screzio con una persona: meglio rimandare ogni discussione alle giornate successive. Nel corso di questa giornata dovrai affrontare alcune sfide: sii prudente!

11° – Cancro

Oggi la Luna in quadratura potrebbe mettere in luce alcuni problemi irrisolti in amore. Da un po’ di tempo a questa parte sei annoiato, stanco delle tue relazioni, delle stesse frequentazioni. Forse è arrivata l’ora di cambiare qualcosa nella tua vita.

10° – Vergine

Oggi sarà facile sentire una profonda stanchezza, soprattutto in serata. Non scoraggiarti, perché si tratterà solamente di un piccolo momento di debolezza, passerà presto! Nel complesso tu rimani uno fra i segni protagonisti di questo momento.

9° – Leone

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai sforzarti di tenere a bada la tua agitazione. Non te la stai passando bene, soprattutto con il lavoro e i soldi. Stringi i denti! Il 2022 ti ricompenserà di tutti i sacrifici compiuti in questi mesi.

Posizioni tiepide

8° – Gemelli

Oggi sarà indispensabile fare particolare attenzione alle spese. Cerca di risparmiare di più! Per il resto si preannuncia una giornata ricca di belle emozioni, vitalità e nuova voglia di mettersi in gioco. Giove e Saturno in aspetto favorevole ti indicheranno la via da seguire.

7° – Scorpione

Oggi potrebbero arrivare nuovi momenti di tensione, qualche piccolo conflitto oppure dei cambiamenti importanti da affrontare. Il Sole ancora nel tuo cielo ti offrirà l’energia necessaria, non temere! Quando ci sono novità importanti nella propria vita è normale sentirsi agitati o faticare un po’ per adattarsi.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi stai ritrovando la voglia di successo, di ottenere risultati importanti. Purtroppo, dovrai tenere testa a Sole, Marte e Mercurio in aspetto contrario che ti susciteranno qualche dubbio di troppo, specie nel lavoro. Non mollare! Prudenza co i soldi.

5° – Capricorno

Oggi potresti avvertire più stanchezza del solito. Cerca di non strapazzarti troppo! Per il resto, sei in assoluto il segno più favorito del momento. D’ora in avanti avrai tutte le risorse e il sostegno necessario a realizzare ogni obiettivo, anche il più ambizioso. Non porti limiti.

Posizioni bollenti

4° – Toro

Oggi le stelle ti incoraggeranno a fermarti per ragionare un po’ sul tuo futuro, provare a capire quale strada percorrere in futuro. Saranno molti i Toro che dovranno apportare cambiamenti radicali nella loro vita lavorativa. Per fortuna, in amore potrai contare sul prezioso aiuto di Venere.

3° – Pesci

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica tu sei appena entrato in una nuova fase della tua vita. Una fase che ti farà evolvere, ti aiuterà a riportare la gioia nella tua vita. Quanto riuscirai a ottenere dipenderà da quanto coraggio avrai, da quanto riuscirai a metterti in gioco.

2° – Ariete

Oggi la Luna nel tuo spazio zodiacale ti regalerà una bella dose di energia e di vitalità. Sfruttala al meglio, per affrontare gli impegni di lavoro, i problemi non ancora risolti. Dovrai pazientare ancora un po’, ma vedrai che nel 2022 ritroverai la serenità che ti è mancata negli ultimi tempi. In amore occorrerà avere prudenza.

1° – Sagittario

Oggi la Luna in ottima posizione risveglierà i tuoi sentimenti, la passionalità, la voglia di amare. Si prospettano 48 ore particolarmente stuzzicanti per chi vorrà mettersi in gioco. Sappi che tutto quello che partirà adesso, in amore e nel lavoro, potrebbe avere un futuro roseo.