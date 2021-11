Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 17 novembre 2021. Eccoci arrivati già a metà della settimana. Come si svilupperanno gli equilibri di Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata utile per chiudere affari, portare avanti trattative importanti con maggiore lucidità. Anche se la vera svolta ci sarà a maggio del prossimo anno, sta cominciando a risalire la china lentamente. Non ti fermare!

Toro

Domani, come suggerisce il famoso astrologo Branko domani il passaggio della Luna nel tuo spazio zodiacale potrebbe amplificare un nervosismo che ti affligge da giorni. Occorrerà molta prudenza per tutto il giorno: sforzati di mantenere i nervi saldi!

Gemelli

Domani avresti un gran bisogno di concederti un po’ di relax, magari in una spa. Stai attraversando un momento complicato o forse senti solo il peso dei molti impegni. Fatto sta che nelle prossime ore dovrai fare i conti con una certa stanchezza.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si preannuncia un giorno piuttosto faticoso. Nelle prossime ore potresti ritrovarti in mezzo a qualche complicazione da superare. Non ti scoraggiare, perché non sarai solo. I tuoi amici ti aiuteranno! Metti da parte l’orgoglio e chiedi una mano.

Leone

Domani sarà una giornata ad altissimo rischio contrasti: sii cauto! Nel corso delle prossime ore dovrai cercare di contenere una gelosia crescente nei confronti di qualcuno. Occorrerà mantenere la calma e il sangue freddo per non cedere alla tentazione di reagire d’impulso.

Vergine

Domani si profila una giornata particolarmente interessante per i sentimenti. La Luna e Venere in ottimo aspetto confabuleranno per farti vivere una piccola, ma appassionante fuga d’amore. Perfino un segno razionale come il tuo si lascerà trasportare dalle emozioni.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potresti aver bisogno di finanziamenti per affrontare una spesa imprevista, forse riguardo alla casa. Non c’è da sorprendersi! Da alcuni giorni a questa parte Venere in Capricorno sta aumentando il tuo interesse nei confronti della tua abitazione.

Scorpione

Domani un ex potrebbe spuntare in maniera del tutto inaspettata per avanzare delle pretese. Sarà di vitale importanza controllare l’irritazione e mantenere i nervi saldi. Prova ad ascoltare cosa ha da dirti, prima di prendere un’iniziativa.

Sagittario

Domani si prospetta un giorno particolarmente indaffarato. Nel corso delle prossime ore dovrai rimboccarti le maniche e impegnarti parecchio, per smaltire tutto il lavoro arretrato. Arriverai alla sera sentendo il peso degli impegni, ma non mollare! Molto presto comincerai a raccogliere ciò che hai seminato.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sentirai farsi largo dentro di te e nella tua vita una nuova speranza d’amore. Con stelle così benevoli, Venere fra tutte, d’ora in avanti potrai aspettarti grandi cose, sia in amore, sia nelle professione.

Acquario

Domani dovrai fare i conti con una Luna storta: servirà molta cautela! Nel corso della giornata potresti sentirti particolarmente affaticato o nervoso, la mente sarà un po’ annebbiata e se non farai attenzione, potresti combinare qualche piccolo errore di distrazione. Sii prudente!

Pesci

Domani sarà una giornata interessante, specialmente dal punto di vista pratico. Le stelle favoriranno le compravendite, gli affari, le trattative. Chi sta pensando di comprare o di vendere qualcosa, dovrebbe muoversi nelle prossime ore e approfittare di questo cielo!