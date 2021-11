Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 16 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 16 novembre 2021. Eccoci arrivati a martedì. la Luna alloggerà ancora nel cielo dell’Ariete, mentre Mercurio, il pianeta degli affari, sarà nel segno dello Scorpione. Il transito di Urano stuzzicherà la natura ribelle nascosta in Toro. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi Urano, nel tuo cielo, sta stuzzicando il tuo lato più ribelle che tenevi nascosto. Già da alcuni giorni stai rivoluzionando la tua vita professionale, stai alzando la voce per dire basta a persone e situazioni che non reggi più. E siamo solo all’inizio…

11° – Bilancia

Venere in Capricorno non ti permette più di tollerare certi comportamenti poco corretti, ciò che tu ritieni ingiustizie. Nel corso della giornata appenderai al chiodo la tua proverbiale diplomazia e vorrai farti le tue ragioni con una persona in particolare.

10° – Gemelli

Oggi sarai ancora nel bel mezzo del caos mentale. Da giorni navighi a vista senza una rotta precisa che ti porti in un posto sicuro. Sei molto insicuro sul da farsi o forse sei soltanto stanco. Dovresti ritagliarti del tempo per staccare il cervello da pensieri e preoccupazioni. Hai bisogno di leggerezza!

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi avrai voglia si chiudere il mondo fuori dalla porta di casa. È normale, non fartene una colpa. Stai attraversando un periodo particolare, molto delicato e faticoso. Le stelle ti stanno provocando una rivoluzione personale che non risparmierà nessuno aspetto della tua esistenza. Alla fine, però, starai meglio.

Posizioni tiepide

8° – Leone

Oggi sentirai il peso di tutti gli sforzi compiuti nelle ultime settimane. Tutto sommato se ti guarderai indietro, potrai ritenerti soddisfatto, perché hai lavorato sodo. Nel corso di questa giornata, però, potresti scontrarti con qualcuno. Cerca di non imporre troppo le tue decisioni, lascia spazio anche per le ragioni dell’altro.

7° – Scorpione

Oggi rimbalzerai dall’eccitazione per i cambiamenti in atto, al timore di non farcela. In realtà, è da un po’ che vivi in questo modo. Se da un lato il Sole, Marte e Mercurio ti aiutano ad affrontare ogni novità con grinta, dall’altro lato Giove e Saturno dissonanti non permettono leggerezze o azzardi. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi avrai l’esigenza di fermarti per ragionare un po’ sulla tua condizione attuale. È probabile che da giorni ti stai destreggiando tra un problema nato la scorsa estate e non ancora risolto, pensieri circa i soldi e il lavoro, un progetto che non ti sta ripagando degli sforzi compiuti. Meglio prendersi una piccola pausa.

5° – Ariete

Oggi sentirai che stai portando a vanti il tuo lento, ma progressivo recupero. Dallo scorso autunno ti sei risvegliato da un’apatia che ti aveva colto d’improvviso. Adesso stai ricominciando da capo, per cui occorrerà pazienza se i risultati non si vedranno subito. Ma arriveranno, abbi fede!

Posizioni bollenti

4° – Capricorno

Anche se rimani il re indiscusso di questo momento astrologico, oggi sentirai salire una profonda stanchezza. In questi giorni stai facendo molte cose e probabilmente hai solo bisogno di isolarti un po’, per ricaricare le batterie, ormai scariche. Recupera energia, ti servirà per le prossime rivoluzioni!

3° – Pesci

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica è cominciata ufficialmente la tua rinascita, almeno sulla carta. Quanto riuscirai a realizzare, dipenderà da quanto sarai disposto a mollare il tuo passato e aprirti alle novità. Le stelle saranno molto promettenti, ma il potere sarà tutto nelle tue mani.

2° – Sagittario

Oggi una bellissima Luna illuminerà il tuo cuore e la giornata. Da alcuni giorni hai avviato la tua silenziosa rivoluzione personale che vedrà la luce la prossima primavera. Tutto quello che seminerai ora ti regalerà frutti generosi e duraturi per i prossimi due anni. Rimboccati le maniche e comincia a lavorare!

1° – Vergine

Oggi sarai travolto da un’ondata di energia positiva: sfruttala al massimo, mettendoti in gioco. Da qui in avanti tutto quello su cui ti concentrerai potrà trasformarsi in oro. Ti aspettano momenti ricchi di soddisfazioni, sia nel lavoro, sia in amore. Non restartene con le mani in mano!