Oroscopo Paolo Fox domani, 17 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 17 novembre 2021. La Luna saluterà l’Ariete per traslocare nel segno del Toro, dove si troverà giù Urano. Per il Toro si preannunciano giornate molto agitate. Venere continuerà a regalare nuove occasioni sentimentali a Capricorno, Vergine e Pesci. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno produttivo. Del resto, man mano che passano i giorni, le cose andranno sempre meglio. Certo, dovrai pazientare per ottenere tutto quello che desideri. I cambiamenti succederanno gradualmente e dovrai attendere la prossima primavera per vedere nella tua vita un vero stravolgimento. Nel frattempo, stanno sbucando fuori le prime soluzioni ai tuoi problemi. Occhio ai soldi!

Toro

Domani la Luna approderà nel tuo cielo. Per le prossime 48 ore dovrai sforzarti di tenere i tuoi nervi ben saldi, altrimenti potresti spazientirti, se vedrai una scorrettezza. Poche cose ti fanno irritare. Due di queste sono le ingiustizie e le persone che non valgono un granché. Non fare le ore piccole!

Gemelli

Domani dovrai fare molta attenzione a non stancarti troppo, a non innervosirti se ci saranno ritardi o contrattempo. A partire da giovedì potrai recuperare. In questo momento ciò che ti manca è qualche stimolo in più, specie se lavori in proprio. Nelle prossime ore tieni a bada la tua insofferenza.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani si prospetta una giornata utile in cui potrai valutare la consistenza di alcuni tuoi rapporti. In amore, infatti, non tutto sembra filare liscio. Le stelle dei prossimi cinque mesi potrebbero portare in luce le ombre in maniera irreversibile di alcune relazioni. Anche chi è single dovrà fare particolare attenzione alle sue frequentazioni.

Leone

Domani avvertirai una certa agitazione nell’aria. Nonostante questo, la giornata sarà interessante anche se in serata potrebbe salire un po’ di fiacchezza. Tra domani e giovedì è probabile che dovrai risolvere un problema legato alla casa, ad alcune spese impreviste o a un famigliare in difficoltà. È vero, di recente hai lavorato sodo e hai compiuto notevoli passai avanti, ma a quanto pare non tutto è superato.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata importante e giovedì sarà perfino migliore! Anche se al mattino ci sarà ancora un po’ di caos, dal pomeriggio in poi crescerà la voglia di darsi da fare in concomitanza con le risorse e le opportunità esterne. Anche in amore sei sostenuto da grandi stelle. Alcuni Vergine molto innamorati potrebbero addirittura decidere di fare il gran passo entro i prossimi mesi.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata piuttosto faticosa, costellata da momenti di stanchezza e di grande nervosismo. In questi giorni ci sono molte difficoltà di dialogo, specie con le persone vicine, tante incomprensioni che provocano malumore in famiglia. Occorrerà prudenza soprattutto con l’Ariete, il Capricorno e il Cancro.

Scorpione

Domani sarà determinante rimboccarsi le maniche, recuperare la tenacia e portare avanti un progetto anche se al momento è poco redditizio e molto faticoso. D’altronde le trasformazioni non sono mai facili e del tutto gratuite. Tu, in questo momento, stai vivendo un cambiamento radicale che da un lato ti entusiasta, ma dall’altro lato ti suscita molta ansia. In amore stanno per accadere cose interessanti.

Sagittario

Domani sarà utile rimboccarsi le maniche e accelerare i tempi, darsi da fare per mandare avanti un progetto importante, che sia nel lavoro o in amore. Tra venerdì e sabato ci sarà un momento di piccolo stallo, ma questo cielo promette risultati positivi, buone chance, per cui non dovrai farti sopraffare dallo sconforto. Anticipa le cose piuttosto, concentra gli appuntamenti nelle prossime 48 ore.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani e giovedì una bellissima Luna rischiarirà le tue giornate. Chi vorrà recuperare il terreno perduto, potrà contare sul sostegno di ottime stelle. Chissà che un progetto che sembrava inizialmente inutile non si stia rivelando più importante del previsto. Anche in amore il cielo potrà darti una grande mano, se solo ti aprirai alle possibilità

Acquario

Domani e dopo domani la Luna dissonante amplificherà la confusione che ti accompagna da alcuni giorni. In questo periodo stai facendo davvero tante cose con coraggio e determinazione e questo ti fa onore, anche se dentro di te prevalgono momenti di incertezza o di caos. Nelle prossime ore cerca di tenerti lontano dai guai e dai contrasti.

Pesci

Domani comincerà male, ma col passare delle ore migliorerà. Certo, tu avresti bisogno di recuperare un po’ di tranquillità in più e, soprattutto, di chiudere con il passato e le persone che sono uscite dalla tua vita. D’ora in avanti sarà importante guardare avanti e non fare confronti con ciò che è accaduto. Weekend in arrivo piuttosto nervoso: fai attenzione!