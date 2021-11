Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 17 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Cosa riserveranno le stelle in questa giornata? La Luna traslocherà nel segno del Toro e darà manforte ai segni di terra, mentre Giove e Saturno saranno in Acquario. Se vuoi saperne di più, dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna transiterà nel tuo segno. Il suo passaggio potrebbe renderti più nervoso e intollerante nei confronti di alcune persone, di fronte a situazioni ingiuste o dove manca competenza e serietà. Dovrai cercare di non perdere la pazienza.

11° – Bilancia

Sarà un giorno piuttosto stancante e faticoso. Cerca di fare attenzione in famiglia, specialmente se avrai a che fare con un Cancro, un Ariete o un Capricorno. In questo momento sarà difficile intendersi con chi ti sta vicino. Sii prudente nel scegliere le parole, perché potresti ritrovarti vittima di incomprensioni.

10° – Gemelli

Oggi dovrai sforzarti di tenere la tua insofferenza sotto controllo. In questi giorni senti che ti manca la motivazione di sempre, gli stimoli giusti per portare avanti la tua attività. Non perdere le staffe di fronte a qualche imprevisto o rallentamento. Può succedere!

9° – Leone

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi non sarà una giornata negativa, ma potresti accusare un piccolo calo fisico, specie in serata. Sentirai nell’aria un po’ di tensione nervosa. Se dovrai mettere mano al portafogli per un imprevisto o se un parente dovesse stare male, non lasciarti coinvolgere dall’agitazione generale. Rimani lucido.

Posizioni tiepide

8° – Scorpione

Oggi servirà molta tenacia e determinazione per non mollare i tuoi progetti. È vero, mancano i risultati di cui avresti bisogno tu adesso. Le novità, però, portano sempre alcune complicazioni e tu in questo periodo stai affrontando cambiamenti importanti nella tua vita. Servirà pazienza.

7° – Acquario

Oggi sarai preda di confusione e incertezze. Non potrai fermarti, però, perché in questo momento ti stai facendo carico di grandi responsabilità, con coraggio e determinazione. Prova almeno a stare alla larga da seccatori e dai provocatori. Evita i contrasti.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi si preannuncia una giornata piuttosto valida e attiva. Stai recuperando bene, seppure lentamente. D’altronde la tua vera svolta non accadrà prima della prossima primavera. Nel frattempo, occorrerà munirsi di pazienza. In questi giorni, comunque, comincerai a intravedere i primi timidi segnali della tua rinascita.

5° – Pesci

Oggi potresti cominciare la giornata col piede sbagliato, ma con il trascorrere delle ore le cose miglioreranno. Approfittane, per riportare un po’ di serenità nella tua esistenza e, soprattutto, per chiudere definitivamente con il passato. È tempo di guardare avanti.

Posizioni bollenti

4° – Cancro

Oggi le stelle ti aiuteranno a fare chiarezza in amore. D’ora in avanti potrai valutare la tenuta della tua relazione e, se qualcosa non andrà, riuscirai a vederla con lucidità. Nei prossimi mesi resteranno in piedi solo le coppie davvero consolidate. Anche i cuori solitari dovranno scegliere chi frequentare con molta attenzione.

3° – Sagittario

Come suggerisce l’oroscopo di oggi e la classifica sarai uno fra i segni favoriti, ecco perché ti converrà sfruttare le prossime 48 ore per seminare. È probabile che tu abbia già in cantiere un progetto importante. Non ti demoralizzare, se durante il fine settimana le cose rallenteranno. sarà solo uno stallo di poco conto.

2° – Capricorno

Oggi avrai dalla tua parte la Luna e Venere. Si preannuncia una giornata particolarmente fortunata, sia in amore, sia nel lavoro. Forse un progetto che sembrava poco interessante ti sorprenderà. Con un cielo del genere anche i single più incalliti dovrebbero uscire allo scoperto, perché potrebbero incontrare qualcuno di speciale.

1° – Vergine

Oggi ti sveglierai un po’ confuso, ma col passare delle ore ritroverai lucidità, forza e soprattutto avrai grandi risorse dall’esterno. Ti aspettano due gironi molto proficui, in cui potrai ottenere risultati sorprendenti, sotto ogni punto di vista.