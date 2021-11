Oroscopo Paolo Fox domani, 18 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 18 novembre 2021. La Luna si sposterà nel cielo del Toro da dove raddoppierà l’emotività dei segni di terra. Venere in Capricorno porterà l’amore ai nati in Vergine soli da tempo. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai in mezzo a un po’ di confusione e alcuni contrasti. Nel corso della giornata potresti incappare perfino in alcuni irritanti ritardi. Occorrerà calma e sangue freddo per non perdere le staffe. Ricordati anche nei momenti più difficili che stai crescendo, anche se lentamente e stai andando incontro a una primavera che si rivelerà molto importante. Se ogni tanto tornano a galla dissapori passati, dovresti cominciare a superarli.

Toro

Domani starai un po’ meglio rispetto a mercoledì, ma continuano delle tensioni sul posto di lavoro. Da alcuni giorni sei in conflitto con una persona o un gruppo, senti la necessità di ricominciare da capo. Occhio soprattutto ai rapporti con l’Acquario e lo Scorpione, perché sono quelli che ti daranno più filo da torcere. In amore ti aspettano mesi intriganti, che potrebbero regalarti tutte le emozioni che desideri vivere in questo momento.

Gemelli

Domani ritroverai l’ottimismo che ti è mancato negli ultimi giorni e oltretutto da venerdì in poi la Luna nel tuo segno ti darà una marcia in più. Potrai dedicarti all’amore, lavorare su qualche progetto importante. L’importante è riportare il divertimento nella tua vita, perché ne hai un gran bisogno! Tu hai necessità di lavorare divertendoti, per esprimere al massimo le tue qualità. Sviluppi interessanti in arrivo da domenica.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà ancora un po’ di agitazione in amore. Da giorni stai mettendo sotto il microscopio il tuo rapporto di coppia. Una persona che prima appariva ai tuoi occhi perfetta potrebbe aver perso d’un tratto fascino. O la persona è cambiata oppure tu stai vedendo le cose e le relazioni in maniera diversa. Stai attraversando un periodo di profonde trasformazioni in amore.

Leone

Domani sarai indispettito da qualcosa, forse una piccola polemica. Ti converrà rinviare al weekend gli incontri sentimentali. Chi deve prendere decisioni importanti in amore, dovrebbe confrontarsi con il partner non scegliere per conto proprio. Anche se in genere tu ami le sfide, gli scontri, in questo momento dovresti farne a meno, perché potrebbero pesare più del dovuto.

Vergine

Domani sarai di nuovo favorito da una bellissima Luna: dovresti approfittarne, per portare la tua vita amorosa in primo piano. Sono giornate sostenuto da un grande cielo e ti consentiranno di recuperare occasioni d’oro. Il prossimo fine settimana potresti accusare un lieve calo fisico, ma nulla di così compromettente da bloccarti! Novità in arrivo.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto faticosa, piena di incomprensioni. In realtà, tutta questa settimana è stata caratterizzata da tensioni e contrasti con una persona poco corretta nei tuoi confronti. Certe volte avrai perfino scelto di restare in silenzio, per non agitare ulteriormente le acque. Va bene, purché non diventi una costante! altrimenti ti ritroverai spesso in difficoltà. Per fortuna, da venerdì le cose andranno molto meglio.

Scorpione

Domani sarai energico e motivato nelle tue cose. Non ti aspettano giorni semplici, perché dovrai affrontare nuove sfide e cambiamenti. Nelle prossime giornate prenderai decisioni importanti e non saranno sempre indolori. D’altronde senti l’esigenza di cambiare, di cominciare una nuova avventura e, da un lato sei eccitato al solo pensiero, dall’altro lato, ti senti un po’ intimorito. Ecco perché in questo periodo sei pieno di alti e bassi.

Sagittario

Da domani via libera ai nuovi incontri, alle avventure, ai viaggi. Nella tua vita dovrebbe esserci sempre una percentuale di avventura, altrimenti stai male. Quando ti trovi fermo in un luogo, pensi già a un nuovo posto in cui andare. Nel weekend servirà un pizzico di cautela in amore, perché ci sarà il rischio di contrasti.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani potrebbe emergere la voglia di vincere una nuova sfida. stai ritrovando grinta e voglia di successo. D’altronde con degli alleati come Venere, Marte e Mercurio, sarà facile ottenere grandi risultati. Un progetto che sembrava di poco contro potrebbe rivelarsi più importante di quanto ti aspettassi. Entro i prossimi cinque mesi anche l’amore potrebbe riservarti delle soprese.

Acquario

Domani si preannuncia un giorno abbastanza interessante. Negli ultimi tempi sono molti gli Acquario che hanno cambiato lavoro o gruppo di collaboratori. Adesso ciò che più conta è puntare agli stimoli che queste nuove collaborazioni ti offriranno e un po’ meno ai risultati. I nuovi incontri di questo periodo potrebbero avere importanza anche per l’amore.

Pesci

Domani dovrai impegnarti per riportare l’amore e le belle emozioni nella tua vita. Ricordati che tu non puoi vivere senza i sentimenti! Anche se in passato hai sofferto molto, d’ora in avanti dovrai voltare pagina e aprirti a nuove opportunità. Il prossimo fine settimana sarà un po’ delicato: ti converrà fare particolare attenzione se avrai a che fare con un ex o con seccatori.