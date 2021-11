Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 18 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 18 novembre 2021. La prima metà della settimana è scivolata via e il weekend si fa sempre più vicino. Nel frattempo, scopriamo cosa riveleranno le stelle per la giornata di giovedì. Per scoprirlo, dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi ti aspetta l’ennesimo giorno pesante, contraddistinto da incomprensioni e contrasti, specie con chi si è comportato in maniera sleale. Se vorrai restare in silenzio e non reagire va bene, a patto che non diventi una costante!

11° – Toro

Avvertirai ancora una grande agitazione nel posto di lavoro. In questi giorni sei in crisi con una persona, un gruppo di colleghi e avrai una gran voglia di ricominciare da capo. Occhio soprattutto ai rapporti con lo Scorpione e l’Acquario!

10° – Ariete

Oggi servirà molta calma e sangue freddo per non arrabbiarti, se t’imbatterai in un contrattempo, un ritardo sulla tabella di marcia. Anche se stai vivendo un periodo di profonda confusione e di screzi nel lavoro, sappi che non stai tornando indietro. Il tuo recupero continua, seppure lentamente!

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi avrai l’esigenza di mettere in discussione la relazione d’amore. Negli ultimi tempi stai cambiando molti pensieri e opinioni riguardo le persone intorno, a partire dal tuo partner. È normale che succeda, perché stai attraversando una grande trasformazione interiore,

Posizioni tiepide

8° – Leone

Oggi potresti indispettirti per una polemica, l’atteggiamento di una persona che non ti piacerà affatto. Non reagire di pancia, ma aspetta il fine settimana per parlarne. Sforzati di percorrere una via più diplomatica e non prendere le situazioni di petto, perché potresti uscirne più provato del dovuto.

7° – Scorpione

Oggi dovrai portare avanti nuovi cambiamenti importanti sul lavoro che non saranno sempre semplici. Per fortuna, avrai energia e grinta in abbondanza, grazie al Sole, Marte e Mercurio ancora nel segno. Stai rivoluzionando alcuni aspetti della tua vita, ecco perché di tanto in tanto avrai degli sbalzi di umore repentini.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata piuttosto interessante. Da alcune settimane hai avviato un cambiamento importante nel lavoro, forse hai scelto nuovi collaboratori o un nuovo incarico. Adesso dovresti concentrarti più sugli stimoli che queste novità ti offriranno anziché fissarti sui risultati.

5° – Pesci

Oggi le stelle ti incoraggeranno a dare più spazio all’amore, a riportare i sentimenti in primo piano. Un segno sensibile e romantico come il tuo non può vivere senza emozioni intense. D’ora in avanti dovrai trovare la forza di chiudere con il passato e andare avanti. Nuove opportunità in arrivo.

Posizioni bollenti

4° – Gemelli

Oggi sarai più motivo e ottimista di quanto tu sia stato nei giorni scorsi. La Luna sta per entrare nel tuo segno e molto presto di darà nuova verve. D’ora in poi dovrai cercare di riportare l’entusiasmo e il divertimento nella tua vita, due elementi indispensabili per farti stare di nuovo bene.

3° – Sagittario

Come suggerisce l’oroscopo di oggi e la classifica potrai ricominciare a pensare alle avventure, ai nuovi incontri, ai prossimi viaggi da fare. Ora che stai tornando a essere quello di sempre, sarà importante rimettersi in gioco, fare nuovi progetti, buttarsi in qualche nuova avventura.

2° – Vergine

Oggi sarai sostenuto dalle due signore dello zodiaco, la Luna e Venere. Approfittane, per dedicarti ai sentimenti, riportare l’amore in auge. Anche chi è solo da tempo potrebbe imbattersi in un nuovo incontro che gli cambierà la vita.

1° – Capricorno

Oggi sarai il re indiscusso dello zodiaco. Dalla tua parte avrai una schiera di alleati di tutto rispetto: nelle prossime ore potrebbe succedere qualsiasi cosa. Perfino che un progetto nato per caso si trasformi in qualcosa di molto più importante. Anche l’amore potrebbe regalarti qualche sorpresa…