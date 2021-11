Oroscopo Paolo Fox domani, 19 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 19 novembre 2021. La Luna lascerà il cielo del Toro per approdare in Gemelli. Da lì la signora bianca illuminerà la vita sentimentale dei segni d’aria. Venere in Capricorno offrirà occasioni ghiotte alla Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà un giorno alquanto delicato. Purtroppo i pensieri riguardo il partner non ti permettono di trovare un po’ di pace interiore. Da giorni sei in apprensione per la tua dolce metà, perché sta affrontando alcuni problemi oppure non riuscite a trovare un punto d’incontro. Nelle prossime ore servirà prudenza, poi da sabato le cose andranno meglio!

Toro

Domani sarai ancora molto preoccupato per i soldi. È probabile che dovrai cambiare qualcosa, tagliare tutte le spese superflue. Per fortuna, in amore avrai Venere in buon aspetto, disposta a darti una mano. si preannunciano giorni molto stuzzicanti, sia per i Toro impegnati, sia per i single.

Gemelli

Domani comincerà un fine settimana molto promettente, perché sarà rischiarato da una bellissima Luna nel segno. Le prossime tre giornate ti regaleranno emozioni intense e la sensazione di aver ripreso le redini della tua vita in mano. Occasioni interessanti all’orizzonte.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il lavoro sarà in primo piano. Chi non ha ancora avviato un nuovo progetto, lo farà quanto prima. Se la professione sta andando benone, l’amore sta passando un momento piuttosto faticoso. È tempo di fermarsi per valutare la tua relazione, decidere se vale la portarla avanti oppure no.

Leone

Domani comincerà in maniera pesante, ma poi col trascorrere delle ore la strada sarà in discesa. Sabato e domenica, inoltre, si prospettano due giorni molto interessanti per l’amore. Dovresti sfruttarli al massimo, buttandoti alle spalle gli episodi accaduti in passato e concentrarti sul presente. Qualcuno, infatti, negli ultimi giorni potrebbe aver vissuto una crisi molto grave con il partner e adesso dovrà recuperare. Da qui in avanti è probabile che cambierai più volte idee e opinioni. Spese in vista!

Vergine

Domani sarà una giornata di grande forza. In questo momento sei particolarmente sostenuto dalle stelle e presto vedrai novità interessanti nella tua vita. Da domani sera, però, occorrerà più prudenza, perché sarà facile accusare un calo fisico. Cerca di prestare particolare attenzione alla tua forma fisica per tutto il weekend.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani comincerà un weekend promettente che ti aiuterà à staccare la spina, se lo vorrai. In questi giorni ti stai facendo carico di molti doveri e molte responsabilità, nel lavoro, ma anche in amore. Perfino chi sta progettando il suo futuro con il partner, si sentirà timoroso di non farcela, di avere nuovi pesi da portare sulle spalle. Perché non organizzi qualcosa di rilassante per le prossime giornate?

Scorpione

Durante questa settimana hai avuto una grande presa di coscienza: hai capito che dovrai affrontare un’innovazione importante per ottenere i risultati che desideri. Forse ti rimetterai in gioco in un settore diverso. Molto presto ci saranno novità entusiasmanti che potrebbero portarti perfino il successo tanto desiderato. Per fortuna Marte e Mercurio saranno generosi con la forza e l’energia e chissà che molto presto non ci siano sorprese anche in amore.

Sagittario

Domani comincerà un weekend un po’ strano, in cui servirà particolare cautela nei rapporti con gli altri e in amore. La Luna opposta potrebbe renderti molto nervoso o provocare alcuni problemi, dei ritardi sul lavoro. Meglio fare attenzione! Si tratterà solo di un nuvolo di passaggio, ma tu cerca di non arrabbiarti e soprattutto non fare le ore piccole!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko in questo periodo hai ritrovato determinazione e ambizione. Hai grandi progetti per il tuo futuro! L’importante è avere al tuo fianco la persona giusta, una capace di viaggiare sulla tua lunghezza d’onda con cui fare programmi importanti. Venere sempre ne tuo cielo ti regala fascino e carisma da vendere: in questo momento non ti manca niente.

Acquario

Domani sera potrai contare su una buona vitalità che ti regalerà la Luna in Gemelli. Se in mattina ci saranno ancora tensioni e scontri, dalle ore pomeridiane in poi le cose cominceranno a migliorare. Il weekend sarà promettente e ti permetterà di recuperare. Sfruttalo al meglio, facendo qualcosa di divertente, staccando la spina dai problemi. In questo momento ciò che conta sono le conoscenze, quello che possono trasmetterti e non i risultati!

Pesci

Domani si profila una giornata interessante, anche se potresti avere alcuni alti e bassi. Al mattino la Luna sarà ancora attiva, mentre dal pomeriggio in poi diventerà contraria. Ti converrà tenerti alla larga dai seccatori e dai pensieri negativi, malinconici. È probabile che tu venga colto da alcuni ripensamenti riguardo decisioni importanti prese nei giorni scorsi. Vedrai che d’ora in poi molti problemi si risolveranno magicamente!