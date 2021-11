Secondo l’astrologia, il segno zodiacale definisce la nostra personalità o comunque ne influenza in maniera importante il comportamento, ecco perchè anche se non ha basi scientifiche siamo sempre incuriositi di conoscere il periodo di nascita così da provare ad iniziare a definire almeno nella nostra immaginazione i primi tratti caratteriali.

Attenzione a questi segni zodiacali: ecco cosa posso farti!

Tendenzialmente infatti alcuni segni zodiacali sembrano maggiormente propensi ad una tipologia di comportamenti, visto che alcuni profili caratteriali sono decisamente più “fumantini” di altri.

Ecco i segni zodiacali definibili più “pericolosi” verbalmente parlando, non necessariamente i più “cattivi”, ma quelli che possono effettivamente creare problemi di diversa natura.

Cancro

Personalità forte, intimista ma anche estremamente orgogliosa e se serve, anche piuttosto cocciuta. Potrebbe stupire qualcuno trovarlo in classifica ma in realtà chi conosce un Cancro sa bene che è meglio trovarselo dalla propria parte che contro. Fini strateghi, non amano le sfuriate ma con poche parole possono mettere in difficoltà praticamente chiunque, sopratutto se sono stati feriti.

Toro

Profilo totalmente diverso quello del Toro che pur non essendo tra i più egocentrici, ama sentirsi influente ed importante. Ecco perchè molto spesso sono considerati dei manipolatori veri e propri anche quando non ci sono le condizioni per esserlo. Quasi senza accorgervene, un Toro può realmente condizionare in modo importante una persona che conoscono, sia con le parole che con i comportamenti a volte sopra le righe.

Scorpione

E’ uno dei segni che fanno più discutere perchè fortemente estremi nelle proprie reazioni, a volte sono le persone più gentili e comprensive di questo mondo, altre volte diventano praticamente ingestibili.

Scorpione vive delle proprie convinzioni e pur non essendo “ottuso”, può avere delle sfuriate improvvise che mettono in difficoltà ogni profilo.

Capricorno

Amano vivere sul “filo del rasoio”, e non sono assolutamente le persone più rilassanti da avere vicino dato che riescono ad influenzare l’umore di chi hanno intorno pur non facendo niente, ma solo con una sorta di influenza indiretta. Non sono nuovi a fare “tabula rasa” di idee, persone e rapporti e anche se sono dei lavoratori infaticabili può essere difficile relazionarsi con loro al di fuori del contesto lavorativo.