Oroscopo Branko domani, 20 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani sabato 20 novembre 2021. Sta per cominciare un altro fine settimana. La Luna regalerà nuovo smalto ai segni d’aria, mentre per i segni di fuoco servirà cautela in amore, altrimenti saranno guai. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai stelle così favorevoli che sarai più convincente in tutto ciò che farai. Dovresti approfittarne, per portare avanti i tuoi progetti più importanti, per proporre un’idea in cui credi o fare una richiesta che ti tornerà utile in futuro.

Toro

Domani sarà una giornata un po’ agitata. I tanti pensieri riguardo il lavoro e, più in generale, la tua vita pratica non ti daranno tregua. Nel corso della giornata sarai colto da una fame nervosa incontenibile: fai molta attenzione, non cadere nella tentazione degli eccessi a tavola, perché potresti sentirti male.

Gemelli

Domani ti aspetta una giornata di grande forza. Approfittane, per fare il peno di energia, ricaricare le batterie e irrobustirti in vista dell’inverno. Riguardati, prenditi cura della forma fisica come meglio puoi. E soprattutto concediti un weekend i più leggerezza.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovresti approfittare di queste stelle creative e esporre le tue idee. Anche se sei piuttosto distratto dalla tua vita famigliare e sentimentale, non dovresti trascurare la professione. D’ora in avanti tutto ripartirà a pieno regime, anche il lavoro!

Leone

Domani sarà la giornata giusta per allargare la tua rete social, puntare sul mondo del web. Con la Luna nel segno dei Gemelli la tua vitalità e il tuo carisma cresceranno a vista d’occhio: sfruttali al massimo, dedicando alle pubbliche relazioni, alla comunicazione, alla promozione dei tuoi progetti.

Vergine

Domani sarai alle prese con una concorrenza tanto inattesa quanto agguerrita. Tu, però, avrai dalla tua parte stelle di grande forza: sfruttale come potrai! L’importante sarà non compiere passi troppo frettolosi o azzardati, perché la Luna in quadratura potrebbe farti cadere in un’insidia.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani si profila una giornata molto fruttuosa, specie per chi si occupa di e-commerce o di commercio più in generale. Sono giorni molto dinamici, tra acquisti e vendite, magazzini da riempire e svuotare con il relativo profitto. Momento ottimo per i guadagni!

Scorpione

Domani sarà uno di quei giorni in cui sentirai un bisogno profondo di fermarti, isolarti dagli altri e riflettere sul da farsi. Sai bene di dover affrontare dei cambiamenti importanti nel tuo lavoro che, una volta avviati, potrebbero regalarti il successo tanto desiderato. Le prossime ore ti aiuteranno a programmare i prossimi passi.

Sagittario

Domani sarà una giornata che richiederà particolare prudenza, specialmente in famiglia. In amore il partner potrebbe stuzzicarti troppo. Se non farai molta attenzione, correrai il il rischio di reagire in maniera troppo nervosa. Conta fino a dieci, prima di fare una mossa.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani la tua ambizione, la fame di successo crescerà a tal punto da volere tutto. Non ti accontenterai di quello che hai già ottenuto, ma punterai ancora più in alto. Con un cielo così forte, niente e nessuno potrà impedirti di ottenere quello che vorrai.

Acquario

Domani finalmente potrai concederti un po’ di respiro, dopo una settimana molto impegnativa. Nel corso della giornata potrai rilassarti, avvolto dal calore umano di chi ti circonda e di ti vuole bene. Regalati alcune ore in compagnia delle persone amate e degli amici più stretti: te lo meriti!

Pesci

Domani potresti cadere vittima di una provocazione sexy. Sarà l’effetto di questa magnifica Venere in aspetto favorevole che riporterà l’amore e le emozioni in auge. Approfittane, per mollare i pensieri e i ricordi legati al passato e lasciti trasportare dagli eventi.