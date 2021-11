Oroscopo del weekend 20/21 novembre: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Siamo alle porte di un nuovo fine settimana novembrino. Quali sorprese riserverà il cielo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend hai davanti a te due giornate più leggere e vivaci rispetto a quelle appena trascorse. Sarà merito della Luna in Gemelli che ti permetterà di vivere una piccola pausa allegra dopo una settimana piuttosto pesante. Forse non ti scrollerai di dosso tutte le tue preoccupazioni, ma potrai trascorrere 48 ore più serene. Novità all’orizzonte.

Toro

Il weekend si profila piuttosto indaffarato. Con la testa sarai del tutto preso dalla tua professione. Non potrebbe essere altrimenti in questo momento, perché hai compreso di dover stravolgere ogni cosa da cima a fondo. Potresti attirare delle critiche nel disfare un progetto o un’attività intera: lasciale scivolare addosso e va’ avanti! Molto più tranquillo l’amore, grazie a una bellissima Venere in Capricorno.

Gemelli

Sarà un fine settimana vivace e spensierato, grazie alla presenza benevola della Luna nel segno. Nelle prossime ore comincerai a sbarazzarti di un gran fardello emotivo e affettivo che ti sei portato sulle spalle finora. Ti sentirai più libero e leggero! Se farai nuovi incontri, non sminuirli, perché potrebbero farti ricredere molto presto. Molto intrigante l’amore.

Cancro

Come indica l’oroscopo del weekend saranno due giorni nervosi, specialmente in amore. Da un po’ di tempo sei diventato dubbioso riguardo la tua relazione. Forse non ti trovi più bene accanto al partner oppure ti sei innamorato di qualcun altro e non hai il coraggio di prendere una decisione. Inoltre, anche nel lavoro c’è chi reclama la tua attenzione. Sii prudente.

Leone

Sabato e domenica si profilano due giornate bellissime. Dopo l’ennesima settimana massacrante te le sei guadagnate! La Luna in Gemelli ti riempirà di energia e vitalità: sfruttale al massimo, per recuperare in amore. Chi nei giorni scorsi ha avuto un alterco con il partner, potrà riportare la pace nel rapporto, se lo vorrà.

Vergine

Il weekend sarà accompagnato da una Luna storta. Per questa ragione occorrerà usare molta cautela! Tieniti lontano dai conflitti, dalle tensioni e dalle circostanze problematiche. Venere in buon aspetto continuerà a proteggere l’amore, ma meglio non correre nessun rischio. Trascorri le prossime giornate in maniera tranquilla.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend ti aspettano due giorni di netto recupero. Ci voleva, dopo una settimana estenuante. Nelle giornate passate ti sei fatto carico di tantissime responsabilità, hai portato avanti molti compiti e probabilmente hai spesso discusso con qualcuno. Goditi un fine settimana di puro relax!

Scorpione

Il tuo fine settimana ti vedrà un po’ per i fatti tuoi, Da giorni stai tramando qualcosa, stai riflettendo sui cambiamenti che dovrai adottare nel lavoro. Quando ti trovi di fronte a una scelta importante, tu hai bisogno di stare un po’ in pace, per i fatti tuoi. Nelle prossime ore cercherai la maniera di parlare con chi hai vicino di questo cambiamento.

Sagittario

Questo fine settimana sarà influenzato da una Luna in opposizione. Sii prudente, specie in famiglia, nei rapporti con chi ti sta vicino. Nel corso di queste due giornate potrebbero nascere piccoli dissapori per colpa dei soldi. Sarebbe il caso di risparmiare di più, per rimediare ad alcune spese fatte in passato. Molto più interessante la vita sociale!

Capricorno

Come prevede l’oroscopo del weekend saranno due giorni magnifici, proficui e pieni di momenti emozionanti. Se hai un’idea in cantiere, richieste importanti da fare, muoviti nelle prossime ore: le stelle ti daranno una mano. In amore continuerai a essere spalleggiato da una bellissima Venere. Chi è in coppia da tempo, potrebbe perfino pensare di fare il grande passo.

Acquario

Il fine settimana sarà più leggero e divertente rispetto alle ultime giornate, per merito di una Luna molto positiva. Potrai approfittarne, per trascorrere del tempo con qualche amico, persone simpatiche o rafforzare il tuo legame sentimentale. In questo periodo dovresti dare importanza alle nuove conoscenze, ai nuovi incontri che farai, perché potrebbero rivelarsi utili per il tuo futuro.

Pesci

Si prospetta un fine settimana piuttosto faticoso e insofferente. Nelle prossime ore potresti imbatterti in una persona o ricevere una telefonata che ti farà pensare al passato, a qualche momento doloroso. Sforzati di restare concentrato sul tuo futuro, perché stai per cominciare una fase della tua vita molto più felice. Già dai prossimi giorni potresti averne un piccolo assaggio!