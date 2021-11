Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, sabato 20 novembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali colpi di scena architetteranno gli astri per la giornata di domani? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani i nervi del Sagittario saranno messi alla prova da un amore alquanto stuzzicante, forse perfino provocatorio. Occorrerà munirsi di pazienza e self control, se non vorrà ritrovarsi a discutere. Il Capricorno sarà più ambizioso che mai! Da qui in avanti vorrà tutto e non si accontenterà più di piccole soddisfazioni. Domani l’Acquario potrà trovare rifugio nel calore umano delle persone vicine. Sarà la maniera migliore per recuperare le energie perse durante la settimana. Infine, domani i Pesci cadranno vittime di una provocazione sexy. Del resto, con Venere di nuovo attiva, ci si può aspettare di tutto!

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come avvisa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà usare la massima cautela, specialmente in famiglia. La Luna opposta sarà causa di nuove tensioni, alcuni dissapori riguardo i soldi. Il Capricorno domani potrà avanzare richieste importanti, mettersi in gioco, sia in amore, sia nel lavoro. Stelle benevoli saranno pronte a spalleggiarlo. Domani l’Acquario dovrebbe sfruttare la giornata per svagarsi un po’, distrarsi con affetti e amici più stretti. Infine, per i Pesci domani servirà molta prudenza per contenere tutto il loro nervosismo. Nel corso della giornata potrebbe affiorare perfino una profonda stanchezza. Meglio non strapazzarsi troppo!