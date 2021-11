Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 19 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 19 novembre 2021. La Luna si muoverà nel segno dei Gemelli da dove rianimerà i cuori di Acquario e Gemelli. Marte in Scorpione fornirà di forza fisica il Cancro, i Pesci e naturalmente lo Scorpione. Chi sarà favorito nelle prossime 24 ore? Per scoprirlo, dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai piuttosto impensierito per i soldi e il lavoro. Stai attraversando un momento di austerity: per uscirne indenne, ti converrà cominciare a tagliare le spese superflue. Per fortuna, in amore ci sarà la mano benevola di Venere a proteggere i sentimenti. Anche i cuori solitari avranno fortuna.

11° – Ariete

Oggi il buonumore sarà sciupato da alcuni pensieri riguardo il partner. Qualcosa in amore ti sta turbando da giorni: forse la tua dolce metà sta male oppure non riesce a capirti del tutto. Il dialogo fra di voi diventa sempre più complicato. In questa giornata occorrerà particolare prudenza, se non vorrai discutere ancora.

10° – Sagittario

Oggi dovrai scontrarti con una Luna opposta. Se non vorrai uscirne con qualche ferita, occorrerà fare molta attenzione nei rapporti affettivi e lavorativi. Di fronte a un contrattempo o un ritardo non imbufalirti, ma porta pazienza. Si tratterà di pazientare per un paio di giorni.

9° – Leone

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi la giornata partirà col piede sbagliato, ma si risistemerà con il passare delle ore. Dal pomeriggio in poi le stelle aiuteranno soprattutto la sfera sentimentale. Chi nei giorni scorsi ha avuto problemi con il partner, avrà l’opportunità di riappacificarsi. Cerca, però, di non imporre le tue ragioni all’altro!

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi arriverai alla fine di questa settimana con le ossa rotte. Sono state giornate molto intense, cariche di impegni e responsabilità, forse troppe per le tue forze. Per fortuna, nelle prossime ore inizierà un weekend molto allettante. Una schiera di alleati astrali sarà intenzionata a farti recuperare energia e il sorriso. Sfrutta il loro aiuto, per passare questi giorni in modo piacevole e rilassante.

7° – Scorpione

Oggi avrai la certezza assoluta di aver appena cominciato una nuova fase lavorativa. Da giorni hai metabolizzato il fatto di dover cambiare un progetto, alcuni collaboratori o addirittura il tuo campo professionale. Sai bene, però, che sarà una modifica importante, perché ti porterà a un nuovo successo. Stringi i denti nei momenti down e vai dritto!

6° – Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi sarai assorbito dal lavoro che in questo periodo ti sta regalando molte soddisfazioni personali. Le stelle, però, ti inviteranno a occuparti anche dell’amore. Se sei legato sentimentalmente a una persona, è probabile che sentirai il bisogno di verificare la tenuta del vostro rapporto. Da giorni ti chiedi se si tratti di amore vero…

5° – Pesci

Oggi sarai in piena forma al mattino, ma dal pomeriggio in poi l’umore cambierà. La Luna in quadratura potrebbe suscitare dei pensieri negativi, alcuni ripensamenti riguardo delle scelte fatte in passato. Dovresti smaltire gli impegni pesanti durante le prime ore della giornata e passare il resto del venerdì lontano dagli scocciatori.

4° – Gemelli

Oggi la Luna sarà nel tuo cielo: finalmente un’ottima notizia! La dama bianca dello zodiaco ti aiuterà a vivere emozioni piacevoli, a ritrovare la voglia di uscire e incontrare nuova gente. Avrai la sensazione di aver preso di nuovo il controllo della tua vita. Stanno per arrivare novità intriganti.

Podio

3° – Acquario

Come suggerisce l’oroscopo di oggi e la classifica dovrai sforzarti di staccare il cervello da pensieri, doveri e tensioni degli ultimi giorni e prenderti il weekend per riposare un po’. La Luna in Gemelli ti darà una bella scossa: perché non organizzi qualcosa di piacevole insieme alla tua dolce metà?

2° – Vergine

Oggi avrai una grande forza, grazie ai molti pianeti in ottimo aspetto, che annullerà gli effetti dannosi della Luna in quadratura. Nulla potrà minare questo momento magico: sei uno fra i segni più favoriti dello zodiaco, sotto ogni punto di vista. Solo in serata potrebbe salire un po’ di stanchezza: meglio andare a letto presto.

1° – Capricorno

Oggi ti sei conquistato il primo gradino del podio. Finalmente hai ritrovato la tua proverbiale ambizione, la fame di successo che non sentivi da tempo. Venere nel tuo segno ti darà una grande mano, in ogni ambito della tua vita. D’ora in poi dovrai circondarti di persone altrettanto determinate e fiduciose, che non fermino la tua scalata al successo.