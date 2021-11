Oroscopo Paolo Fox domani, 20 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 20 novembre 2021. Finalmente una boccata di vitalità per i Gemelli che accoglieranno la Luna nel segno. Il Sagittario e i Pesci dovranno tenersi alla larga dai seccatori, mentre il Capricorno continuerà la sua scalata al successo. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in buona posizione: come effetto sarai colto da maggiore vitalità, alcuni momenti di leggerezza. Certo, non scaccerà in un sol colpo le tensioni che provi da giorni, specie in amore. Da un po’ di tempo sei in pensiero per il partner o per una persona molto vicina. Venere in Capricorno ti esorterà a frequentare solo persone valide!

Toro

Domani sarai alle prese con il tuo lavoro, i cambiamenti che stai apportando alla tua attività. Ormai, sei pienamente convinto di dover trasformare ogni cosa e ricominciare da capo. Se qualcuno ti criticherà, non allarmarti! Fa parte del gioco. Con Sole, Mercurio e Marte in aspetto opposto è normale attirare giudizi negativi.

Gemelli

Domani la Luna sarà nel tuo segno e ti offrirà 48 ore con più allegria e spensieratezza. Ti sentirai alleggerito da tanti pesi affettivi ed emotivi e potrai goderti un bel fine settimana. Se farai nuove conoscenze, non sottovalutarle: potrebbe ro diventare qualcosa di più in futuro. Momento interessante anche per chi ha già il cuore impegnato.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti sforzarti di contenere la tua insofferenza in amore. Da un po’ di tempo a questa parte stai avendo molte perplessità riguardo la tua storia. C’è chi non sta bene accanto al partner e chi sta tenendo il piede in due scarpe e non sa decidersi. Oltretutto, ci si mette il lavoro a darti nuovi pensieri! Servirà particolare prudenza.

Leone

Domani si preannuncia un inizio weekend col botto. Avrai energia e motivazione da vendere. Del resto, tu sei sempre molto forte, anche quando il cielo ti è avverso, come è capitato nelle settimane appena trascorse. Trovi sempre la forza di andare avanti per essere alla pari degli altri. Questo atteggiamento ti stanca parecchio, ma alla fine ti regala anche diverse soddisfazioni personali.

Vergine

Domani e domenica ti converrà stare alla larga dai problemi, dalle tensioni, dalle situazioni rischiose. Anche se stai vivendo un bel periodo, anche se Venere potrebbe averti regalato una piccola rivincita personale, le prossime 498 ore richiederanno prudenza. L’amore va bene, non ci sono intoppi, ma con la Luna storta meglio non correre rischi.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani comincerà un recupero importante dopo una settimana da dimenticare. Negli ultimi giorni sei stato parecchio sotto pressione, hai discusso con diverse persone. Forse eri solo stanco, perché ti stai assumendo troppe responsabilità. Approfitta del weekend per staccare la spina.

Scorpione

Domani sentirai la necessità di stare un per conto tuo, in pace, per ragionare su alcune cose. Nelle prossime settimane dovrai prendere una decisione importante, affrontare un cambiamento radicale e adesso hai bisogno di restartene da solo per ricaricare le pile. In questo momento stai cercando il modo di comunicare queste intenzioni a chi ti sta vicino.

Sagittario

Domani partirà un weekend che vedrà la Luna in opposizione. Dovrai fare molta attenzione, soprattutto in famiglia, nelle relazioni con gli altri. Nelle prossime ore potrebbe nascere alcune tensioni, forse per via dei soldi. Sii oculato nelle tue spese, perché dovrai sistemare delle uscite che hai avuto in passato. Stelle interessanti, invece, per la vita sociale.

Capricorno

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti sfruttare al meglio le tue stelle per avanzare delle richieste importanti per il futuro. In questo momento sei particolarmente carismatico e convincente! Anche in amore andrai alla grande con questa Venere magnifica nel segno. Chi sta da tempo con una persona, potrebbe perfino decidersi di fare il grande passo.

Acquario

Domani la Luna diventerà favorevole. Ti aspettano due giorni in cui potrai distrarti, trascorrere dei momenti piacevoli in compagni di qualche amico simpatico. Questo cielo aiuterà anche in amore, permetterà di consolidare una sintonia. Sii attento a ciò che ti succede intorno, a chi conoscerai, perché potrebbe diventare una persona importante.

Pesci

Domani e dopo domani sarai piuttosto nervoso e provato. Potrebbe capitare qualcosa, forse un incontro o una chiamata, che ti proietterà indietro nel passato: fai attenzione! Ti aspettano due giorni un po’ tesi, ma non dimenticare mai che ti stai avvicinando a un periodo molti interessante, di grande forza. Il prossimo anno sarà proficuo per il tuo lavoro e per le questioni pratiche.