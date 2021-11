Oroscopo Branko domani, 21 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani domenica 21 novembre 2021. La settimana sta per volgere al termine. Nelle prossime ore la Luna illuminerà la domenica dei segni d’aria, mentre Mercurio e Marte daranno forza fisica ai segni d’acqua. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani una bellissima Luna in Gemelli ti riempirà di fascino e carisma. Sarai un seduttore nato! Approfittane, per uscire allo scoperto e fare nuove conoscenze, dichiararti a una persone cha ti piace da tempo.

Toro

Da domani sarà importante procedere, passo dopo passo, verso un cambiamento nel lavoro. Hai ripreso in mano le redini della tua vita, quella professionale su tutte, e si pronto a darle la direzione che vuoi tu. Ciò che conta è non avere fretta.

Gemelli

Domani, grazie alla presenza della Luna nel segno, avrai energia, vitalità e voglia di metterti in gioco. Finalmente potrai dare spazio alla tua creatività, alle belle emozioni e agli affetti. Anche in amore avrai modo di recuperare il terreno perduto.

Cancro

Come ti suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani dovresti esporti, metterti in gioco nel lavoro, perché avrai buone chance di ottenere risultati soddisfacenti. Nel coro della giornata vedrai con i tuoi occhi la forza delle tue idee dove può portarti: non aver timore di sbagliare.

Leone

Domani avresti bisogno di staccare la spina dai problemi pratici e distrarti un po’. Sei appena uscito da una settimana molto pesante in cui hai dovuto affrontare parecchie sfide. Anche se tu ami metterti alla prova e non ti tiri mai indietro di fronte a un ostacolo, sentirai il fardello di tutte queste fatiche. Concediti del relax!

Vergine

Domani ti converrà fare particolare attenzione lei rapporti con gli altri. Nelle prossime ore potrebbero nascere nuove tensioni nel posto di lavoro o in famiglia. Tu sei fin troppo sensibile e fatichi a farti scivolare le cose addosso. Per questa domenica prova a tenerti alla larga dalle situazioni e dalle persone negative.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani finalmente comincerà un recupero importante, dopo alcune giornate particolarmente faticose. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove opportunità da cogliere al volo, forse un viaggio, un nuovo mercato da esplorare.

Scorpione

Domani si preannuncia una giornata molto produttiva. Se hai in mente un grande progetto da realizzare nei prossimi mesi, dovresti cominciare a muoverti fin d’ora. Vai a caccia di uno sponsor, perché avrai buone chance di ottenerlo prima di quanto credi.

Sagittario

Domani la Luna in opposizione potrebbe renderti molto nervoso, affaticato oppure crearti alcune complicazioni in amore o nel lavoro. Dovresti provare a sgombrare la mente dai pensieri, dalle preoccupazioni e recuperare un po’ di tranquillità in più. Cerca di fare attenzione!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarai primo in un’ipotetica classifica dei segni più fortunati. Con un cielo così importante, capeggiato da una splendida Venere nel segno, Da qui in avanti potrai prefiggerti qualsiasi traguardo: lo raggiungerai senza problemi!

Acquario

Domani ritroverai la voglia di amare, di riavvicinarti a una persona, di recuperare la sintonia che è mancata negli ultimi giorni. Tutto quello che farai sarà per amore. Sfrutta la benevolenza di questa bellissima Luna per riportare l’armonia nella tua vita sentimentale.

Pesci

Domani sarà indispensabile usare la massima cautela, specialmente in casa, in famiglia, altrimenti finirai con il discutere per tutta la domenica. Nelle prossime ore potrebbero nascere momenti di tensione, un dissapore legato a un evento passato: sforzati di lasciare correre. Non rivangare vecchi rancori!