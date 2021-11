Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 19 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 20 novembre 2021. Il passaggio lunare nel cielo dei Gemelli offrirà una bella carica ad Acquario, Ariete, Leone e Gemelli, mentre Venere regalerà colpi di fortuna al Capricorno e alla Vergine. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai usare la massima cautela in amore. In questo periodo qualcosa ti sta turbando. Forse non sei più così innamorato del partner oppure chi ti sta accanto non è al top. Come se non bastasse anche sul lavoro potresti avere nuovi grattacapi da affrontare. Sii prudente!

11° – Pesci

Oggi dovrai fare particolare attenzione alle tue reazioni emotive. Nel corso della giornata potresti incontrare un ex, ricevere una telefonata che ti farà ritornare con la mente indietro al passato. Sforzati di non crogiolare troppo nei ricordi dolorosi! Cerca di ricordare, piuttosto, che da dicembre in poi comincerà una fase della tua vita molto più felice.

10° – Sagittario

Oggi la Luna in opposizione potrebbe causare qualche piccolo problema, un po’ di nervosismo o dei momenti di tensione in famiglia. Qualcuno potrebbe discutere per via dei soldi, specie se di recente ha messo mano al portafogli troppe volte! Fai attenzione.

9° – Vergine

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi ti converrà stare distante dai problemi, dalle situazioni complicate e dai seccatori. La Luna in quadratura potrebbe mettere il carico da 90 su chi sta già vivendo alcune difficoltà. meglio fare attenzione! Perfino questa bellissima Venere non poterà tutelarti da ogni guaio!

Posizioni medie

8° – Scorpione

Oggi avrai un gran bisogno di restare da solo a riflettere sui prossimi passi da compiere nel lavoro. Da giorni hai realizzato che un cambiamento radicale potrebbe portarti quei risultati che non hai ottenuto finora. Nelle prossime giornate cercherai la maniera di parlarne anche con le persone vicine.

7° – Toro

Oggi sarai assorbito dal lavoro, dalle modifiche che stai valutando di affrontare. Con Giove e Saturno dissonanti un cambiamento radicale sarà indispensabile, per superare al meglio questo momento di défaillance. Il Sole, Marte e Mercurio opposti potrebbero procurarti delle critiche: non farci troppo caso!

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi la Luna in Gemelli ti regalerà quella leggerezza e quella vitalità che ti sono mancate negli ultimi giorni. Anche se non riuscirà a eliminare tutti i tuoi problemi, quanto meno potrai passare un fine settimana più sereno. In amore dovrai fare ancora molta attenzione.

5° – Leone

Oggi avrai un‘energia e una grinta da fare invidia agli altri! Dovresti sfruttarla al massimo, per affrontare le sfide che la vita ti presenterà lungo la strada. Quelle sfide che tu stesso attiri a volte, perché ami competere con le altre persone. Cerca solo di non esagerare!

4° – Acquario

Oggi partirà un weekend molto allettante. Nelle prossime 48 ore potrai svagarti, trascorrere del tempo piacevole in compagnia di amici simpatici e degli affetti più cari. Sarà possibile perfino ritrovare una sintonia migliore con il partner! D’ora in avanti nel lavoro non fissarti sui risultati, ma goditi piuttosto le conoscenze, le collaborazioni, gli stimoli dell’ambiente circostante.

Podio

3° – Bilancia

Come invita a fare l’oroscopo di oggi e la classifica dovrai staccare il cervello dai doveri, dagli impegni di ogni giorno e rilassarti un po’. Stai uscendo da una settimana particolarmente pesante in cui ti sei fatto carico di fin troppe responsabilità. Adesso hai bisogno di relax e divertimento.

2° – Gemelli

Oggi la Luna sarà nel tuo segno e ti riempirà di vitalità e leggerezza. Se nei giorni scorsi sei stato appesantito emotivamente da alcuni problemi, nelle prossime 48 ore ti sentirai alleviato da molti fardelli, più spensierato e sereno. Nuovi incontri da non sottovalutare!

1° – Capricorno

Oggi dovresti approfittare di questo cielo importante per avanzare richieste, fare proposte, candidarti o esporti. Avrai ottime possibilità di successo! Anche in amore ci penserà Venere a rilanciare i sentimenti, a consolidare le relazioni di vecchia data. I single dovranno rimettersi in gioco con fiducia.