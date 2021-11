Oroscopo Paolo Fox domani, 21 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 21 novembre 2021. La settimana sta per concludersi. Quali segni zodiacali chiuderanno il weekend con il sorriso sul volto? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani è probabile che sarai incline a mettere sotto i raggi il tuo rapporto di coppia. Se non farai attenzione, rischierai di stuzzicare un po’ troppo il partner, di provocarlo fino ad arrivare a un battibecco. Non è detto che manchi l’amore fra di voi, ma in questi giorni potresti dei problemi emersi altrove. Sforzati di gestire al meglio le tue reazioni emotive.

Toro

Domani dovresti iniziare a realizzare un bel progetto per il futuro. Urano nel segno ti sta spronando a cambiare qualcosa nel lavoro già da un anno. Nelle ultime settimane sarà già capitato di aver lavorato con nuovi colleghi o di aver cambiato ruolo, mansione. Adesso devi cercare di superare una normale diffidenza nei confronti di questo novità. Per fortuna l’amore sarà molto promettente, un ottimo rifugio nei momenti di difficoltà.

Gemelli

Domani la Luna nel segno ti regalerà vitalità e forse anche qualche bella emozione in amore. Ricordati, però, che anche il lavoro, i soldi sono importanti. Chi ha una propria attività e in questi giorni sta provando a vendere o comprare qualcosa, avrà un svolta entro il 15 di dicembre. Novità all’orizzonte.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai profondi turbamenti in amore. In questo periodo stai vivendo difficoltà insormontabili. Forse sei innamorato di una persona che non ricambia i sentimenti oppure stai portando avanti una relazione a distanza malvolentieri. Occorrerà la massima cautela, specialmente per le coppie in crisi da tempo.

Leone

Di fronte a una sfida tu riesci sempre a superarla con enorme coraggio e forza. Negli ultimi giorni hai dovuto fronteggiare molti ostacoli e non è stato facile ma, nonostante la stanchezza, tu sai sempre come andare avanti e non fermarti. In amore dovresti provare a non importi, ma ascoltare di più il partner. Non puoi decidere sempre per conto tuo.

Vergine

Domani accuserai ancora un po’ di stanchezza, ma da lunedì potrai recuperare. Ti lasci alle spalle una settimana molto fruttuosa, ma altrettanto faticosa. Tutto quello che stai facendo ora sarà importante in futuro. Però, ogni tanto, anche tu hai dei cedimenti, come tutti! Riposa un po’ di più.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrai approfittare della Luna in aspetto favorevole per provare a lasciare indietro il passato e chi ti ha ferito. La settimana è partita decisamente male! Anche quando hai mille ragioni ti ritrovi a discutere con persone ostili e critiche. Nei nuovi progetti di lavoro ci sono sempre molti dettagli da sistemare. Meno male che in amore le cose cominciano a migliorare.

Scorpione

Domani avrai la certezza che molto presto cambieranno alcune cose radicalmente. Quando, però, si affronta una trasformazione importante arriva anche una piccola crisi, perché si deve lasciare qualcosa per farne una nuova. Molla i tuoi timori, ma mettiti nell’ottica che se vuoi realizzare un grande progetto, nei prossimi mesi sarai parecchio sotto pressione. Di tanto in tanto dovresti staccare la spina e ricaricare le pile accanto a chi ami.

Sagittario

Domani potresti sentirti ancora un po’ provato da ciò che è accaduto il giorno prima. E nelle prossime ore non sarà diverso! Dovrai fare molta attenzione per tenere il tuo nervosismo sotto controllo. Prova a farti scivolare le cose addosso! Anche chi non si sentirà al top, potrà cominciare a recuperare energia e forza già a partire da lunedì.

Capricorno

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una bella stabilità. Più di tutto avrai davanti a te cinque mesi meravigliosi, grazie a Venere nel segno. D’ora in avanti potrai perfino avanzare una richiesta, puntare a una promozione. L’importante, però, è che adesso stai facendo quello che davvero ti appassiona e hai ricominciato a vivere in maniera più serena. Continua così!

Acquario

Domani dovrai dare più spazio all’amore. In questo momento potrai goderti una bella relazione, un’amicizia profonda, un rapporto sereno senza limiti o gelosie morbose, ma con il solo sostegno della fiducia reciproca. Dove verrà a mancare questa fiducia, potrebbero nascere dei problemi. Occhio ai rapporti con Toro e Leone.

Pesci

Domani sarà un giorno piuttosto delicato, perché potrebbero riaffiorare vecchie ruggini non ancora superate. Dovresti sforzarti di voltare pagina e guardare avanti con più ottimismo e positività. Le prossime ore aiuteranno anche a recuperare dal punto di vista fisico.