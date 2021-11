Oroscopo Branko domani, 22 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani lunedì 22 novembre 2021. La Luna saluterà il segno dei Gemelli per trasferirsi in Cancro. Ottime notizie per i segni d’acqua! Anche la Vergine e il Sagittario recupereranno la forza mancata negli ultimi giorni. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole tornerà tu amico e ti regalerà nuova forza. Sta per cominciare la stagione del Sagittario, una stagione che porterà novità interessanti anche a te. Potrai recuperare terreno, sia nel lavoro, sia in amore.

Toro

Da domani le cose cominceranno ad andare meglio. Il Sole si sposterà nel cielo del Sagittario, per cui non sarà più opposto. Un transito che ti regalerà un certo sollievo e più energia. Finalmente potrai concentrarti sui cambiamenti lavorativi, senza attirare nuove critiche e ostilità da parte degli altri.

Gemelli

Domani il Sole si sposterà nel segno del Sagittario e darà il via alla stagione del segno di fuoco. Due giorni dopo anche Mercurio passerà in quel segno. Si tratterà di un transito regolare, niente di troppo fastidioso, ma ti richiederà un po’ di cautela in più.

Cancro

Come ti suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Sole non sarà più in aspetto favorevole, ma non dovrebbe darti troppo disturbo. Certo, la tua settimana partirà in maniera un po’ lenta e faticosa: ti servirà prudenza nel relazionarti con gli altri.

Leone

Domani il Sole diventerà tuo amico e ti riempirà di forza e buonumore. Finalmente potrai portare avanti i tupi progetti, senza affrontare tutto quelle battaglia avute finora. D’ora in avanti riuscirai a convincere gli altri delle tue buone intenzioni.

Vergine

Domani il Sole lascerà la buon posizione in Scorpione per raggiungere il segno del Sagittario. La settimana comincerà in modo piuttosto faticoso: non avrai grosse difficoltà, ma dovrai affrontare molti impegni, molte responsabilità stancanti. Cerca solo di non strafare.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il Sole diventerà favorevole. Questo nuovo transito porterà più ottimismo e allegria nella tua vita. Nei prossimi giorni sarai più spesso fuori casa, per gite di piacere o per viaggi di lavoro.

Scorpione

Domani il Sole lascerà il tuo segno per trasferirsi in Sagittario. Non si tratterà di un passaggio negativo, semplicemente la stella diventerà più concreta. D’ora in avanti si occuperà soprattutto del tuo settore pratico, della professione, dei soldi.

Sagittario

Domani l’ingresso del Sole nel tuo cielo sancirà l’inizio della tua stagione. Buon compleanno! Da qui in avanti sarà possibile cominciare a seminare in vista della prossima primavera. Da marzo infatti cominceranno a capitarti cose belle, potrai realizzare degli obiettivi importanti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sole approderà nel segno del Sagittario, seguito a ruota da Mercurio. D’ora in poi le stelle saranno in posizione meno attiva. Le occasioni arriveranno comunque, ma saranno decisamente meno clamorose. Per fortuna, in amore potrai contare sempre su Venere nel tuo segno.

Acquario

Domani il Sole non sarà più in quadratura, ma diventerà favorevole. Finalmente una bella settimana in cui avrai più vitalità, potrai goderti dei rapporti più sereni e distesi. Anche in amore sarà possibile recuperare una buona sintonia, se di recente è venuta a mancare.

Pesci

Domani il Sole passerà nello spazio zodiacale del Sagittario. Non sarà una splendida notizia per te che perderai la sua benevolenza. Da qui in poi ti converrà avere più prudenza nei rapporti con gli altri, non cedere alla tentazione di polemizzare su ogni cosa.