Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 22 novembre 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. La Luna lascerà il segno dei Gemelli per transitare in Cancro. Ottime notizie per i segni d’acqua! Il Sole entrerà nel cielo del Sagittario e regalerà forza ai segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Leone e la Bilancia potranno contare su un bellissimo Sole di nuovo attivo. Non mancherà vitalità, grinta e forza. D’ora in poi riusciranno a portare avanti i loro progetti con più convinzione. Per la Vergine e lo Scorpione, al contrario, si tratterà di un passaggio non favorevole. Anche se non porterà grandi problemi, sentiranno di più il peso dei molti impegni, la fatica del lavoro.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone si sveglierà con nuova forza e motivazione. Nel corso della giornata potrebbe prendersi perfino una piccola rivincita personale. La Vergine sarà determinata a raggiungere i nuovi traguardi che si è prefissata. Dovrà, però, fare particolare attenzione ai rapporti interpersonali. Possibili tensioni in famiglia. Giornata sottotono per la Bilancia che dovrà affrontare nuovi alterchi in amore. Occorrerà cautela, specie se sentirà crescere un certo nervosismo o un po’ di stanchezza fisica. Infine, domani lo Scorpione avrà bisogno di molta prudenza, per non ritrovarsi a discutere con qualcuno. Sarebbe il caso di tentare una via più diplomatica e meno diretta.