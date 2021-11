Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 22 novembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali sorprese avrà in mente il cielo per la giornata di lunedì? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani il Sagittario entrerà nella stagione del suo compleanno con l’arrivo del Sole nel suo cielo. Per il Capricorno comincerà un periodo meno eclatante, che coinciderà con l’ingresso del Sole e di Mercurio nel segno del Sagittario. L’Acquario potrà finalmente godersi dei rapporti più sereni e distesi. Anche l’amore tornerà in auge. Infine, il nuovo passaggio del Sole porterà il rischio di qualche polemica di troppo nella vita dei Pesci. Servirà molta cautela.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario potrà cominciare a valutare nuove strade da percorrere. È arrivato il tempo di seminare in vista del prossimo anno. Domani al Capricorno occorrerà estrema cautela, se avrà la sensazione di avere tutti contro. Possibili tensioni nell’aria! Per l’Acquario domani comincerà una settimana molto promettente in cui potrà contare sul nuovo appoggio di Sole e Mercurio. Bel momento in l’amore per i nati in Pesci a patto che lascino indietro i tristi ricordi legati al passato. In generale, però, dovranno evitare le polemiche con gli altri, almeno fino a mercoledì. Buon recupero durante il fine settimana.